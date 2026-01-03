Hasiči zasahovali pri požiari opustenej budovy v areáli Fakultnej nemocnice Trnava

TRNAVA - V piatok (2. 1.) večer zasahovali hasiči pri požiari nepoužívanej a opustenej prízemnej budovy na okraji areálu Fakultnej nemocnice (FN) Trnava. Požiar sa podarilo lokalizovať a zabrániť jeho rozšíreniu na okolité objekty. Nedošlo k zraneniu osôb ani k potrebe evakuácie pacientov nemocnice. Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Objekt bol v čase príchodu hasičov kompletne zachvátený plameňmi. Na mieste udalosti zasahovali príslušníci z hasičskej stanice v Trnave. Do zásahu bolo zapojených celkovo sedem príslušníkov,“ priblížil HaZZ.
Príčinou vzniku požiaru bola nedbanlivosť a neopatrnosť neznámej osoby. „Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100-tisíc eur,“ doplnili hasiči. Hovorca trnavskej nemocnice Matej Martovič podčiarkol, že pacienti neboli ohrození, keďže išlo o budovu, ktorá sa nevyužíva. „Ďakujeme HaZZ za profesionálny zásah,“ dodal.