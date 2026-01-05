Pondelok5. január 2026, meniny má Andrea, Artur, zajtra Antónia

V tuneli Višňové zistili nedostatky? Na bezpečnosť dohliada 353 kamier

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Zistené nedostatky neohrozujú bezpečnú premávku na diaľnici D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové. Inak by nemohli byť vydané súhlasné stanoviská dotknutých orgánov a na základe nich aj samotné užívacie povolenie, uviedlo Ministerstvo dopravy (MD) SR.

Úsek D1 v dĺžke 13,5 kilometra, ktorého súčasťou je 7,5-kilometrový tunel Višňové, odovzdali do predčasného užívania motoristom vlani 22. decembra. „Ministerstvo dopravy by nikdy neotvorilo tunel, ak by hrozilo čo i len minimálne bezpečnostné riziko. Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) vydalo záväzné stanovisko, v ktorom súhlasilo s vydaním rozhodnutia na užívanie stavby a stanovilo lehoty, do ktorých je potrebné odstrániť zistené nedostatky,“ informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková. V kolaudačnom konaní podľa nej nedostali voči rozhodnutiu o užívaní stavby žiadne námietky.

Ministerstvo dopravy ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice vydalo kolaudačné rozhodnutie pre stavbu s viacerými podmienkami. Predbežné užívanie viacerých stavebných objektov, vrátane stavebnej a technologickej časti tunela, je podľa rozhodnutia časovo obmedzené do 31. decembra 2030. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už skôr potvrdila, že otvoreniu tunela Višňové predchádzali funkčné skúšky technických a požiarnotechnických zariadení v tuneli a v súvisiacich objektoch. „Taktiež bola kontrolovaná vhodnosť zabudovaných stavebných výrobkov a súladnosť zabudovania s pokynmi výrobcu a požiadavkami v predpisoch ochrany pred požiarmi,“ ubezpečili diaľničiari.

Hasiči pred otvorením tunela preverili funkčnos

Hasiči pred otvorením tunela preverili funkčnosť technických a požiarnotechnických zariadení jednotlivo aj v očakávanom režime spolupôsobenia. „Z kritérií na protipožiarnu bezpečnosť ustanovených v predpisoch na protipožiarnu bezpečnosť nebolo žiadne opomenuté a ani nebolo zmiernené,“ uviedlo Prezídium HaZZ. Ako dodalo, pri kontrole protipožiarnej bezpečnosti všetci príslušníci vykonávajúci túto činnosť mali na zreteli skutočnosť, že "ide o jeden z najdlhších tunelov v strednej Európe,“ dodalo Prezídium HaZZ.

353 kamier

Na bezpečnosť v tuneli podľa NDS dohliada 353 kamier, desiatky senzorov - od dymu, cez viditeľnosť až po meranie prúdenia vzduchu. Ak sa čokoľvek stane, ozve sa tunelový rozhlas alebo priamo do autorádií. To všetko preto, aby vodiči mali istotu, že každý meter tejto podzemnej cesty je pod kontrolou. „Medzi tunelovými rúrami je 29 priečnych prepojení, z toho viaceré prejazdné. Sú to nenápadné brány, ktoré môžu zachrániť život. Cesty medzi dvomi rúrami, ktoré nikdy nechcete použiť, ale ste radi, že tam sú,“ priblížili diaľničiari. Pri západnom portáli tunela Višňové vyrástla nová hasičská stanica, pripravená na zásahy, ktoré patria medzi najťažšie v tuneloch. Dvanásť profesionálnych hasičov sa podľa NDS strieda, aby boli nonstop pripravení reagovať v minútach, ktoré rozhodujú.

Viac o téme: DopravaBezpečnosťTunelNedostatkyMinisterstvo dopravyTunel Višňové
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUÁLNE Nehoda paralyzovala úsek
AKTUÁLNE Nehoda paralyzovala úsek D1! Tunel Branisko je neprejazdný
Domáce
AKTUÁLNE Prvá nehoda v
AKTUÁLNE Prvá nehoda v tuneli Višňové: Hromadná zrážka áut! Úsek je neprejazdný, tvoria sa kolóny
Domáce
Pod Lamanšským prielivom obnovili
Pod Lamanšským prielivom obnovili dopravu: Vlaky ale môžu meškať či byť zrušené
Zahraničné
Vlaky medzi Britániou a
Vlaky medzi Britániou a Európou stoja: Spoločnosť Eurostar prerušil spojenie
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Obyvatelia Bratislavy môžu využiť drevené ohrádky OLO určené pre zber vianočných stromčekov
Obyvatelia Bratislavy môžu využiť drevené ohrádky OLO určené pre zber vianočných stromčekov
Správy
Stanovisko predsedu vlády SR Roberta Fica k situácii vo Venezuele
Stanovisko predsedu vlády SR Roberta Fica k situácii vo Venezuele
Správy
Oklamčák je 45 rokov ženatý, no žije ako SLOBODNÝ: V spoločnosti s inými ženami! Čo na to manželka?
Oklamčák je 45 rokov ženatý, no žije ako SLOBODNÝ: V spoločnosti s inými ženami! Čo na to manželka?
Prominenti

Domáce správy

Zdravotníctvo nie je v
Zdravotníctvo nie je v lepšom stave! Chýba koncepčnosť a vízia reformy, tvrdí Slovenská lekárska komora
Domáce
V tuneli Višňové zistili
V tuneli Višňové zistili nedostatky? Na bezpečnosť dohliada 353 kamier
Domáce
Auto nebolo evidované, išlo
Auto nebolo evidované, išlo po poľnej ceste: Vodička mala 1,4 promile alkoholu v dychu
Domáce
Aktuálne obmedzenie na D1 pri Hornej Strede: Polícia riadi premávku po požiari auta
Aktuálne obmedzenie na D1 pri Hornej Strede: Polícia riadi premávku po požiari auta
Regióny

Zahraničné

undefined
Problém v EÚ! Stále sa nesprávne užívajú antibiotiká v nadmernom množstve
Zahraničné
Smutná správa! Vo veku
Smutná správa! Vo veku 96 rokov zomrela nevlastná sestra Anny Frankovej, prežila Osvienčim
Zahraničné
Súd dočasne zabránil úradom
Súd dočasne zabránil úradom na Havaji inkasovať turistickú daň od cestujúcich na výletných lodiach
Zahraničné
Mladík (20) sa zmenil
Mladík (20) sa zmenil na kaskadéra: Polícia na nohách, muž si pred rútiacim sa vlakom ĽAHOL do koľajiska!
Zahraničné

Prominenti

Joe Jonas
Slávny spevák rok po ROZVODE: Má novú lásku... Randí s krásnou modelkou!
Zahraniční prominenti
Karlos Vémola
Väzobne stíhaný Vémola: Ozval sa po operácii... Takto na tom je!
Domáci prominenti
FOTO Hviezdna herečka počas bežného
Hviezdna herečka počas bežného dňa: Neupravená, bez mejkapu, ale… WAU!
Zahraniční prominenti
Hviezda Let's Dance oznámila
Hviezda Let's Dance oznámila smutnú správu: Bojuje s RAKOVINOU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Nechať riad v dreze
Už NIKDY nenechávajte riad v dreze: Vaša kuchyňa môže skrývať viac baktérií než TOALETA! Hrozia vážne choroby
Zaujímavosti
Žiadna priateľská návšteva ani
Žiadna priateľská návšteva ani invázia: TOTO je skutočný a prekvapivý spôsob, akým stretneme mimozemšťanov!
Zaujímavosti
Prieskum odhalil ideálnu veľkosť
Prieskum odhalil ideálnu veľkosť penisu: Páni, nepreceňujte sa! Ženy si vystačia aj s TÝMITO centimetrami
Zaujímavosti
Tešíte sa, že denne
Tešíte sa, že denne urobíte dosť krokov? Len či ich robíte správne: Pýtajú sa vedci so šokujúcimi zisteniami
vysetrenie.sk

Dobré správy

ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?

Varenie a recepty

Neodolateľný tokáň s horčicou a hubami. Jedna z najchutnejších verzií maďarského tokáňa.
Neodolateľný tokáň s horčicou a hubami. Jedna z najchutnejších verzií maďarského tokáňa.
Halušky v syrovej omáčke so šunkou a kukuricou. Blesková večera do pár minút.
Halušky v syrovej omáčke so šunkou a kukuricou. Blesková večera do pár minút.
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Výber receptov
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Výber receptov

Šport

Spartak Trnava oznámil meno nového trénera! Dôležitým faktorom bol aj Škrtel
Spartak Trnava oznámil meno nového trénera! Dôležitým faktorom bol aj Škrtel
Niké liga
VIDEO Kanaďania po výhre nad Slovenskom tvrdo narazili: Česi im pripravili veľký semifinálový šok!
VIDEO Kanaďania po výhre nad Slovenskom tvrdo narazili: Česi im pripravili veľký semifinálový šok!
MS v hokeji do 20 rokov
Novak Djokovič oznámil zásadné rozhodnutie: Pre mňa je táto kapitola uzavretá
Novak Djokovič oznámil zásadné rozhodnutie: Pre mňa je táto kapitola uzavretá
ATP
VIDEO Úchvatný boj o finále: Švédi a Fíni predviedli šou, na ktorú sa bude dlho spomínať
VIDEO Úchvatný boj o finále: Švédi a Fíni predviedli šou, na ktorú sa bude dlho spomínať
MS v hokeji do 20 rokov

Auto-moto

TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

7 vecí, ktoré vám nikto nepovie pred podpisom novej pracovnej zmluvy
7 vecí, ktoré vám nikto nepovie pred podpisom novej pracovnej zmluvy
Hľadám prácu
Nový rok, nový smer. Prečo je január najlepší čas urobiť kariérne rozhodnutie, ktoré odkladáte už roky
Nový rok, nový smer. Prečo je január najlepší čas urobiť kariérne rozhodnutie, ktoré odkladáte už roky
Rady, tipy a triky
Ako si udržať produktivitu počas celého roka: Tajomstvá, ktoré fungujú
Ako si udržať produktivitu počas celého roka: Tajomstvá, ktoré fungujú
Motivácia a produktivita
Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Kariérny rast

Technológie

GLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telom
GLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telom
Veda a výskum
Tieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťa
Tieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťa
Návody
Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
Veda a výskum
Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Návody

Bývanie

Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal

Pre kutilov

230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prvé kroky vo fitku bez hanby z kíl navyše: Tipy odborníka, vďaka ktorým to nevzdáte
Chudnutie a diéty
Prvé kroky vo fitku bez hanby z kíl navyše: Tipy odborníka, vďaka ktorým to nevzdáte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Prepad v Košiciach:
Domáce
MIMORIADNE Prepad v Košiciach: Pracovníčka ostala v úplnom šoku, TOTO vypadlo páchateľovi z vrecka!
Po covide je tu
Domáce
Po covide je tu SUPERCHRÍPKA: Desivé príznaky, vystrašení ľudia a obava zo SMRTI, táto skupina je v ohrození!
Mladík (20) sa zmenil
Zahraničné
Mladík (20) sa zmenil na kaskadéra: Polícia na nohách, muž si pred rútiacim sa vlakom ĽAHOL do koľajiska!
MIMORIADNE Trump vyhlásil, že
Zahraničné
MIMORIADNE Trump vyhlásil, že USA riadia Venezuelu po zatknutí Madura! Hovorí už aj o Grónsku

Ďalšie zo Zoznamu