Polícia obvinila muža, ktorý jazdou v Lučivnej ohrozoval ľudí na parkovisku

LUČIVNÁ - Polícia obvinila muža, ktorý jazdou v aute ohrozoval ľudí na parkovisku a narazil do odstaveného auta v obci Lučivná v okrese Poprad. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová uviedla, že incident sa stal v sobotu (14. 2.) popoludní.
„Muž viedol osobné vozidlo po parkovisku v obci Lučivná, pričom sa plne nevenoval vedeniu vozidla a ani situácii v cestnej premávke, jazdou ohrozoval osoby nachádzajúce sa na parkovisku. Po chvíľke muž s autom narazil do odstaveného motorového vozidla, pokúsil sa z miesta udalosti odísť,“ uviedla hovorkyňa.
Odmietol dychovú skúšku a lekárske vyšetrenie
Privolaná policajná hliadka ho vyzvala na vykonanie dychovej skúšky, čo odmietol. Rovnako tak odmietol podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu, ktoré je potrebné na zistenie prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej látky v jeho organizme.
Škoda na vozidle, ktoré poškodil, bola vyčíslená na približne 1000 eur. „Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svite 53-ročného muža obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ uzavrela Ligdayová.