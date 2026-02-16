Polícia obvinila muža, ktorý v Podolínci poškodil dve autá i dvere do bytu

PODOLÍNEC - Polícia obvinila muža, ktorý v posledných dňoch v Podolínci poškodil dve autá i dvere do bytu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 30-ročný muž čelí obvineniu z pokračovacieho trestného činu poškodzovania cudzej veci.
„Najskôr 18. januára podvečer poškodil osobné vozidlo tým spôsobom, že kopal do spätného zrkadla. Majiteľovi auta vznikla škoda približne 730 eur. O pár dní neskôr, 9. februára popoludní, v jednom z bytových domov poškodil dvere bytu, takisto kopaním. Vo štvrtok (12. 2.) dopoludnia na Popradskej ulici rovnakým spôsobom poškodil spätné zrkadlo na osobnom vozidle a spôsobil majetkovú škodu ďalších zhruba 150 eur,“ konkretizovala hovorkyňa.
Vo štvrtok popoludní muža policajti zadržali a po vykonaní procesných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Okresný vyšetrovateľ v Starej Ľubovni na neho spracoval podnet na vzatie do väzby.