Putin mení diplomata: Poľanský novým stálym zástupcom Ruska pri OBSE

Vladimir Putin a Dmitrij Poľanskij. (Zdroj: SITA/AP/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo, X/tassagency_en)
MOSKVA/VIEDEŇ - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok vymenoval diplomata Dmitrija Poľanského do funkcie stáleho predstaviteľa Ruska pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) so sídlom vo Viedni. Informuje o tom agentúra TASS.
Samostatným dekrétom Putin z funkcie odvolal Poľanského predchodcu Alexandra Lukaševiča, ktorého zároveň vymenoval za stáleho predstaviteľa Ruska pri Spoločenstve nezávislých štátov (SNŠ) so sídlom v bieloruskom Minsku.