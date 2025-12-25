Brazílskeho exprezidenta Bolsonara operovali! Išlo o slabinovú prietrž

BRAZÍLIA - Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý si odpykáva 27-ročný väzenský trest za pokus o prevrat, sa vo štvrtok podrobil úspešnej operácii v dôsledku slabinovej prietrže, oznámila jeho manželka Michelle Bolsonarová. Informuje správa agentúry AFP.
„Operácia bola úspešne dokončená, bez komplikácií. Teraz čakáme, kým sa preberie z anestézie,“ oznámila Michelle Bolsonaro v príspevku na platforme Instagram. Sedemdesiatročný Bolsonaro má opakovane zdravotné problémy, odkedy počas predvolebnej prezidentskej kampane v roku 2018 utrpel bodné poranenie. Exprezidenta najnovšie operovali na súkromnej klinike v brazílskom hlavnom meste, kde podstúpil operáciu aj v apríli.
Bol v prezidentskom úrade v rokoch 2019 až 2022
Bolsonaro, ktorý bol v prezidentskom úrade v rokoch 2019 až 2022, si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o prevrat v krajine. Vo väzení je od novembra tohto roka. Vinu popiera a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania.