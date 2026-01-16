Sudca rozhodol o prevoze Bolsonara do väznice s lepšími podmienkami

BRAZÍLIA - Sudca brazílskeho súdu nariadil vo štvrtok okamžitý prevoz väzneného bývalého prezidenta Jaira Bolsonara do väznice s „priaznivejšími“ podmienkami. Informuje o tom agentúra AFP.
Z rozhodnutia vyplýva, že 70-ročný exprezident bude presunutý do špeciálnej väzenskej jednotky s kuchyňou, súkromným vonkajším priestorom a manželskou posteľou vo väzenskom komplexe v hlavnom meste Brazília. Brazílsky Najvyšší súd vlani uznal Bolsonara za vinného z plánovania prevratu s cieľom udržať sa na moci po jeho tesnej prehre vo voľbách v roku 2022 s Luizom Ináciom Lulom da Silvom a odsúdil ho na viac než 27 rokov väzenia, pripomína francúzska agentúra.
Prokurátori uviedli, že plán zlyhal pre nedostatok podpory zo strany tamojšieho vojenského velenia. Bývalý prezident si doteraz odpykával trest vo federálnom policajnom zariadení v hlavnom meste. Bolsonarovi právnici sa márne odvolávali na udelenie domáceho väzenia zo zdravotných dôvodov. Exprezident strávil v decembri týždeň v nemocnici po operácii slabinovej prietrže a liečbe opakovaného štikútania. Brazílsky kongres koncom minulého roka schválil zákon, ktorý by dramaticky znížil Bolsonarovi trest, ľavicový prezident Lula však 8. januára túto legislatívu vetoval. dodáva AFP.