Rusko a Čína v OSN kritizovali konanie USA voči Venezuele

NEW YORK - Rusko a Čína v utorok na pôde Bezpečnostnej rady OSN kritizovali Spojené štáty za vojenský a ekonomický tlak na Venezuelu. Veľvyslanec Caracasu Samuel Moncada na zasadnutí tiež obvinil USA, že vystavujú Venezuelu najväčšiemu vydieraniu v histórii krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.
Útoky USA na lode v Karibiku a Tichom oceáne
Americké sily od septembra útočia na lode v Karibiku a Tichom oceáne, ktoré podľa Washingtonu prevážajú drogy. Útoky si vyžiadali už viac ako 100 obetí na životoch, pričom v mnohých prípadoch išlo o rybárov.
Prezident USA Donald Trump 16. decembra oznámil blokádu „sankcionovaných ropných tankerov“ plaviacich sa z Venezuely. Šéf Bieleho domu tvrdí, že Caracas pod vedením prezidenta Nicolása Madura využíva peniaze z predaja ropy na financovanie „narkoterorizmu, obchodovania s ľuďmi, vrážd a únosov“.
Venezuela popiera obvinenia
Venezuela akúkoľvek účasť na pašovaní drog popiera a tvrdí, že USA sa snažia zvrhnúť Madura s cieľom zmocniť sa jej zásob ropy, ktoré sú najväčšie na svete. O zvolanie mimoriadneho zasadnutia BR OSN požiadala s podporou Číny a Ruska.
Rusko kritizuje americkú blokádu
Veľvyslanec Moskvy pri OSN Vasilij Nebenzia vyhlásil, že kroky USA sú v rozpore so všetkými kľúčovými normami medzinárodného práva, a americkú blokádu označil za akt agresie. „Zodpovednosť Washingtonu je zrejmá aj v prípade neustálych katastrofálnych dôsledkov takéhoto kovbojského správania,“ povedal rade.
Čína odmieta „všetky prejavy jednostrannosti a šikanovania a podporuje všetky krajiny v obrane ich suverenity a národnej dôstojnosti“, uviedol na zasadnutí predstaviteľ čínskej diplomatickej misie Sun Lej.
Americký veľvyslanec Mike Waltz zopakoval Trumpove obvinenia voči venezuelskému prezidentovi, ktorý je podľa AFP oddaným spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina. Za akékoľvek informácie vedúce k zatknutiu Madura ponúkajú USA odmenu 50 miliónov dolárov.