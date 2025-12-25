V Turecku zadržali 115 predpokladaných členov IS, ktorí na sviatky plánovali útoky

ANKARA - Turecké orgány zadržali 115 predpokladaných členov teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorí údajne plánovali útoky počas vianočných sviatkov a novoročných osláv v Turecku. Vo štvrtok to oznámila prokuratúra v Istanbule. Informuje o tom agentúra Reuters.
Istanbulská polícia dostala informácie, že členovia IS plánovali útoky v Turecku, mierené najmä proti nemoslimom, a to počas Vianoc a osláv Nového roka, uviedla prokuratúra na sociálnej sieti X. Polícia vykonala 124 razií v Istanbule, zadržala 115 z 137 podozrivých, po ktorých pátrala. Podľa prokuratúry polícia tiež zaistila niekoľko zbraní a muníciu. Agentúra AFP v pondelok informovala, že turecká tajná služba podnikla na afgansko-pakistanskej hranici rozsiahlu operáciu, v ktorej rámci zadržala tureckého štátneho príslušníka s vysokým postavením v IS, plánujúceho útoky na civilistov.
Turecko v posledných rokoch zintenzívnilo spravodajské a protiteroristické operácie proti sieťam IS pôsobiacim na svojom území aj v zahraničí - najmä však proti tým militantom, ktoré sú prepojení s odnožou IS-K. IS-K, miestna odnož IS, sa v posledných rokoch prihlásila k zodpovednosti za niektoré z najhorších útokov v Afganistane, Pakistane a iných štátoch. Mnohé z týchto akcií boli zamerané na civilistov: v marci 2024 ozbrojenci IS-K zabili v moskovskej koncertnej sále viac ako 140 ľudí.