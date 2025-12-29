Šok v Paríži: Podozrivý z piatkového útoku v metre mal francúzsky pas

PARÍŽ - Muž podozrivý z napadnutia troch žien v parížskom metre minulý týždeň je Francúz, uviedlo v pondelok tamojšie ministerstvo vnútra. Krátko po útoku pritom informovalo o nelegálnom prisťahovalcovi z Mali, ktorému bolo nariadené opustiť krajinu. Informuje o tom agentúra AFP.
„Vyšetrovanie odhalilo, že podozrivý má francúzsky pas,“ uviedlo ministerstvo a dodalo, že počas predchádzajúcich kontaktov s políciou ani raz nespomenul svoju francúzsku príslušnosť. Zdroj oboznámený s prípadom pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že podozrivý útočník mal francúzsky pas od roku 2018. Zadržali ho pre podozrenia, že v piatok bodol a zranil tri ženy v parížskom metre. O deň neskôr bol hospitalizovaný v psychiatrickej nemocnici.
Pôvod z Mali a predchádzajúce tresty
Francúzska diplomacia ešte v piatok vyhlásila, že pochádza z Mali a v januári minulého roka bol uväznený za krádež a sexuálne napadnutie. Po prepustení v júli mu úrady nariadili opustiť Francúzsko.
Muž bol umiestnený do administratívneho zadržiavacieho centra, ale keďže sa mu nepodarilo získať konzulárny cestovný doklad potrebný na deportáciu, bol po 90 dňoch podľa zákona prepustený, dodalo ministerstvo. AFP pripomína, že francúzsky minister vnútra Laurent Nunez minulý týždeň vyzval občanov na „maximálnu ostražitosť“ počas sviatkov.