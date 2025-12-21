Nedeľa21. december 2025, meniny má Bohdan, Noel, zajtra Adela

Epsteinové spisy zmizli z webu rezortu spravodlivosti: Záhadné stiahnutie dokumentov vyvoláva otázky

WASHINGTON - Najmenej 16 dokumentov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina vrátane fotografie, na ktorej je americký prezident Donald Trump, už nie je prístupných na internetovej stránke amerického ministerstva spravodlivosti, a to len deň po ich zverejnení. V sobotu o tom informovala agentúra AP.

Americká agentúra tvrdí, že vláda neuviedla žiadne vysvetlenie, prečo spomínané dokumenty nie sú prístupné. Medzi zmiznutými dokumentmi sú fotografie malieb zobrazujúcich nahé ženy a série fotografií položených na komode a v zásuvkách. V zásuvke bola okrem iných aj fotografia Trumpa s Epsteinom, prvou dámou Melaniou Trumpovou a Epsteinovou dlhoročnou spolupracovníčkou Ghislaine Maxwellovou. Ministerstvo spravodlivosti neoznámilo dôvod zmiznutia týchto dokumentov, ani či bol tento krok zámerný.

Na internete sa podľa AP rozvírili špekulácie o tom, prečo dokumenty zmizli a prečo s tým verejnosť nebola oboznámená. Demokrati vo Výbore pre dohľad Snemovne reprezentantov poukázali na zmiznutie fotografie republikánskeho prezidenta Trumpa a na sociálnej sieti X napísali, že americká verejnosť potrebuje transparentnosť.

Medzi materiálmi zverejnenými v piatok je mnoho zredigovaných dokumentov vrátane policajných výpovedí, vyšetrovacích správ a fotografií. Na záberoch sú okrem iných bývalý americký prezident Bill Clinton, speváci Mick Jagger a Michael Jackson či bývalý britský princ Andrew, teraz známy ako Andrew Mountbatten-Windsor.

Trump sa v najnovšie zverejnených dokumentoch spomína len sporadicky, počiatočné analýzy však naznačujú, že o vzťahu medzi Epsteinom a Trumpom je v nich len málo nových informácií. Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že pri zverejňovaní dokumentov nemanipulovalo so žiadnymi spismi, aby ochránilo Trumpa. Z tohto dôvodu nič nezatajuje, povedal pre televíziu ABC News námestník ministerstva spravodlivosti Todd Blanche.

