Americké ministerstvo spravodlivosti sa vyjadrilo: Epsteinove spisy sme neupravili

WASHINGTON - Americké ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že pri zverejňovaní dokumentov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina nemanipulovalo so žiadnymi spismi, aby ochránilo prezidenta Donalda Trumpa. Z tohto dôvodu nič nezatajuje, povedal pre televíziu ABC News námestník ministerstva spravodlivosti Todd Blanche. Informuje o tom agentúra DPA.
Blanche tiež poprel, že by existovala smernica na spracovanie materiálov. „Prezident Trump dal od začiatku jasne najavo, že očakáva, že všetky súbory, ktoré môžu byť zverejnené, budú zverejnené – a presne to robíme,“ dodal. Z predtým zverejnených fotografií vyplýva, že Trump Epsteina dobre poznal. Neexistujú však žiadne dôkazy o zapojení republikánskeho prezidenta USA do škandálu okolo Epsteina a samotný Trump všetky obvinenia neustále popiera.
Hoci sa Trump v najnovšie zverejnených dokumentoch spomína len sporadicky, počiatočné analýzy naznačujú, že o vzťahu medzi Epsteinom a Trumpom je v nich len málo nových informácií. Americký prezident sa k nim doposiaľ bezprostredne nevyjadril. Usvedčený sexuálny predátor a pedofil Epstein bol známy svojimi kontaktmi na vysoko postavených ľudí v USA a vo svete, vrátane Trumpa, ktorý sa dlho snažil o to, aby spisy ostali utajené, konštatuje agentúra AFP. Medzi materiálmi zverejnenými v piatok je mnoho zredigovaných dokumentov, vrátane policajných výpovedí, vyšetrovacích správ a fotografií. Na záberoch sú okrem iných bývalý americký prezident Bill Clinton, speváci Mick Jagger a Michael Jackson či bývalý britský princ Andrewa, teraz známy ako Andrew Mountbatten-Windsor.