Horor v harvardskej márnici: Správca rozrezával telá a ich časti predával! Neskutočné, KTO mu pomáhal

CAMBRIDGE - Škandál, ktorý otriasol jednou z najprestížnejších univerzít sveta, má súdnu bodku. Bývalý správca harvardskej márnice systematicky zneužíval darované telá – a nebol na to sám.
Rozsudok po rokoch zneužívania
Prípad, ktorý v Spojených štátoch vyvolal vlnu zdesenia, sa skončil právoplatným verdiktom. Cedric Lodge, bývalý vedúci márnice Lekárskej fakulty Harvardovej univerzity, bol odsúdený na osem rokov väzenia. Súd dospel k záveru, že počas viacerých rokov kradol a predával časti ľudských tiel, ktoré boli univerzite darované výlučne na vedecké a vzdelávacie účely.
Časti tiel namiesto výskumu končili na čiernom trhu
Vyšetrovanie ukázalo, že Lodge zneužíval svoje pracovné postavenie a z priestorov márnice systematicky vynášal hlavy, ruky, mozgy, kožu aj ďalšie telesné časti. Tie sa namiesto medicínskej výučby dostávali mimo univerzitu a boli ponúkané súkromným záujemcom. O prípade informovala televízia CNN.
„Znepokojujúce večierky“ a šok pre rodiny
Podľa obžaloby sa niektoré z pozostatkov objavovali aj na tzv. znepokojujúcich večierkoch, čo ešte viac prehĺbilo pobúrenie verejnosti. Rodiny darcov o ničom netušili – telá svojich blízkych zverili renomovanej inštitúcii v presvedčení, že poslúžia vede a budúcim lekárom.
Do obchodu s telami bola zapojená aj manželka
Súčasťou nelegálneho reťazca bola aj Lodgeova manželka Denise. Podľa súdu sa podieľala na preprave a distribúcii častí tiel. Hoci dostala miernejší trest, prokuratúra zdôraznila, že jej účasť výrazne prispela k fungovaniu celého systému.
Porušený zákon aj základná ľudská dôstojnosť
Prokurátori počas procesu opakovane upozorňovali, že nejde len o porušenie trestného práva. Prípad podľa nich predstavuje hrubé etické zlyhanie a zásadné narušenie dôvery verejnosti. Osobitne zdôraznili emocionálnu ujmu, ktorú kauza spôsobila rodinám darcov.
Harvard reaguje: prísnejší dohľad a kontroly
Harvardova univerzita sa od konania svojho bývalého zamestnanca jednoznačne dištancovala. Vo vyhlásení uviedla, že takéto správanie je nezlučiteľné s hodnotami školy, a oznámila sprísnenie kontrolných mechanizmov v rámci programov darovania tiel.
Rodiny môžu žiadať odškodnenie
Pozostalým darcov vznikla možnosť podať občianskoprávne žaloby pre nelegálne a neúctivé zaobchádzanie s posmrtnými pozostatkami ich blízkych. Prípad tak môže mať ďalšie právne dohry, tentoraz už mimo trestného súdu.