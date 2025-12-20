Policajná naháňačka ako z filmu: Opitý vodič bez vodičáku unikal a skončil v priekope! Ťažké zranenia

RIMAVSKÁ SOBOTA - V sobotu v skorých ranných hodinách spozorovala policajná hliadka v Rimavskej Sobote vozidlo so zvláštnym spôsobom jazdy. Vodiča sa pokúsili zastaviť, ten však začal unikať. Neskôr havaroval, pri nehode sa ťažko zranil on i jeho spolujazdkyňa. Pri dychovej skúške mu namerali približne 1,7 promile alkoholu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Vozidlo so zvláštnym spôsobom jazdy sa policajná hliadka pokúsila po prvýkrát zastaviť v sobotu skoro ráno na kruhovom objazde v Rimavskej Sobote. Vodič na výzvy policajtov nereagoval a rýchlou jazdou pokračoval v smere na obec Rimavské Janovce. Hliadka začala vozidlo prenasledovať, pričom sa vodiča pokúšala opakovane zastaviť. „Vodič však naďalej na výzvy policajtov nereagoval a pokračoval v rýchlej jazde, počas ktorej za mestskou časťou Sabová prešiel v zákrute do protismeru a následne s autom vrazil do priekopy. Tu sa vozidlo prevrátilo a po niekoľkých metroch zostalo stáť havarované na kolesách,“ priblížila polícia s tým, že po nehode hliadka na miesto privolala zdravotnú pomoc.
Nezranil iba seba
V unikajúcom vozidle sa v čase nehody za volantom nachádzal 34-ročný muž, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Pri dychovej skúške mu polícia navyše namerala približne 1,7 promile alkoholu. „Pri dopravnej nehode došlo k ťažkým zraneniam 34-ročného vodiča aj jeho 27-ročnej spolujazdkyne. V súvislosti s udalosťou bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví a tiež trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ doplnila polícia.