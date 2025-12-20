Šokujúce priznanie Zelenského: TOTO si myslí o svojej funkcii prezidenta! Má to však jedno veľké ALE...

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore hovorí otvorene o voľbách počas vojny, bezpečnosti občanov aj o podpore Európy. Jasne zároveň odmieta obavy, že by sa chcel udržať pri moci za každú cenu.
„Nehodlám sa držať prezidentského kresla“
„Nehodlám sa držať prezidentského kresla. Ak bude možné uskutočniť voľby tak, aby ľudia neboli zabíjaní vo volebných miestnostiach, som za,“ vyhlásil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre poľské médiá PAP, Poľský rozhlas a TVP, na ktorý upozornil portál Polsat News.
Podľa neho však dnes takáto situácia nenastala.
Bombardovanie civilistov je každodennou realitou
Zelenskyj pripomenul, že Rusko pokračuje v masívnych útokoch na civilné ciele po celej Ukrajine. „Bombardovanie obrovským množstvom dronov a rakiet, útoky na infraštruktúru – to je skutočná podoba tejto vojny,“ zdôraznil.
Práve preto je podľa neho otázka volieb počas vojnového stavu mimoriadne citlivá.
Voľby by si vyžadovali zmeny zákonov
Prezident upozornil, že organizácia volieb v čase vojny by si vyžiadala zásadné legislatívne zmeny v ukrajinskom právnom systéme.
„Ak by ste sa dnes opýtali občanov Ukrajiny, či si želajú voľby a či sú na ne pripravení, odpoveď je jasná. Všetci sa boja. Nikto si nevie predstaviť, ako by sa dali voľby počas vojny uskutočniť bezpečne a spravodlivo,“ povedal.
Bezpečnosť ľudí je pre neho podmienkou
Zelenskyj však zdôraznil, že nejde o odmietanie demokratických princípov. „Ak by sa podarilo zabezpečiť, aby ľudia neboli zabíjaní len preto, že prídu hlasovať, som za,“ vyhlásil.
Podľa neho však dnes takúto záruku nikto poskytnúť nevie.
Vzťahy s Poľskom nesmú podľahnúť napätiu
Ukrajinský prezident sa dotkol aj vzťahov s Poľskom. Zdôraznil, že medzi oboma krajinami nesmie vzniknúť nepriateľstvo. „Ak by sme boli neopatrní, mohli by sme zničiť spojenectvo, ktoré je dôležité pre bezpečnosť Poľska aj celej Európy,“ upozornil.
Európa ukázala jednotu podporou Ukrajiny
Zelenskyj zároveň vyzdvihol rozhodnutie Európskej únie poskytnúť Ukrajine finančnú pomoc vo výške 90 miliárd eur.
„Som vďačný, že Európa stojí na strane Ukrajiny. Touto pomocou preukázala jednotu,“ povedal prezident s tým, že rozhodnutie padlo aj napriek skepticizmu niektorých lídrov.
Lídri EÚ sa po dlhých rokovaniach dohodli na podpore na nasledujúce dva roky. Pomoc má pokryť približne dve tretiny finančných potrieb krajiny, ktorá bude zdroje nevyhnutne potrebovať od druhého štvrťroka budúceho roka.
„Európa má vlastnú tvár a vlastných lídrov“
Podľa Zelenského týmto krokom Európa vyslala jasný signál. „Väčšina – a dostatočne silná väčšina – ukázala, že bez ohľadu na tlak zo strany Ruska či iných aktérov má Európa vlastnú tvár a vlastných lídrov,“ uzavrel.