Sobota20. december 2025, meniny má Dagmara, zajtra Bohdan, Noel

Šokujúce priznanie Zelenského: TOTO si myslí o svojej funkcii prezidenta! Má to však jedno veľké ALE...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: TASR/AP/Kin Cheung)
© Zoznam/ © Zoznam/

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore hovorí otvorene o voľbách počas vojny, bezpečnosti občanov aj o podpore Európy. Jasne zároveň odmieta obavy, že by sa chcel udržať pri moci za každú cenu.

„Nehodlám sa držať prezidentského kresla“

„Nehodlám sa držať prezidentského kresla. Ak bude možné uskutočniť voľby tak, aby ľudia neboli zabíjaní vo volebných miestnostiach, som za,“ vyhlásil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre poľské médiá PAP, Poľský rozhlas a TVP, na ktorý upozornil portál Polsat News.

Podľa neho však dnes takáto situácia nenastala.

Bombardovanie civilistov je každodennou realitou

Zelenskyj pripomenul, že Rusko pokračuje v masívnych útokoch na civilné ciele po celej Ukrajine. „Bombardovanie obrovským množstvom dronov a rakiet, útoky na infraštruktúru – to je skutočná podoba tejto vojny,“ zdôraznil.

Práve preto je podľa neho otázka volieb počas vojnového stavu mimoriadne citlivá.

Voľby by si vyžadovali zmeny zákonov

Prezident upozornil, že organizácia volieb v čase vojny by si vyžiadala zásadné legislatívne zmeny v ukrajinskom právnom systéme.

„Ak by ste sa dnes opýtali občanov Ukrajiny, či si želajú voľby a či sú na ne pripravení, odpoveď je jasná. Všetci sa boja. Nikto si nevie predstaviť, ako by sa dali voľby počas vojny uskutočniť bezpečne a spravodlivo,“ povedal.

Bezpečnosť ľudí je pre neho podmienkou

Zelenskyj však zdôraznil, že nejde o odmietanie demokratických princípov. „Ak by sa podarilo zabezpečiť, aby ľudia neboli zabíjaní len preto, že prídu hlasovať, som za,“ vyhlásil.

Podľa neho však dnes takúto záruku nikto poskytnúť nevie.

Vzťahy s Poľskom nesmú podľahnúť napätiu

Ukrajinský prezident sa dotkol aj vzťahov s Poľskom. Zdôraznil, že medzi oboma krajinami nesmie vzniknúť nepriateľstvo. „Ak by sme boli neopatrní, mohli by sme zničiť spojenectvo, ktoré je dôležité pre bezpečnosť Poľska aj celej Európy,“ upozornil.

Európa ukázala jednotu podporou Ukrajiny

Zelenskyj zároveň vyzdvihol rozhodnutie Európskej únie poskytnúť Ukrajine finančnú pomoc vo výške 90 miliárd eur.

„Som vďačný, že Európa stojí na strane Ukrajiny. Touto pomocou preukázala jednotu,“ povedal prezident s tým, že rozhodnutie padlo aj napriek skepticizmu niektorých lídrov.

Lídri EÚ sa po dlhých rokovaniach dohodli na podpore na nasledujúce dva roky. Pomoc má pokryť približne dve tretiny finančných potrieb krajiny, ktorá bude zdroje nevyhnutne potrebovať od druhého štvrťroka budúceho roka.

„Európa má vlastnú tvár a vlastných lídrov“

Podľa Zelenského týmto krokom Európa vyslala jasný signál. „Väčšina – a dostatočne silná väčšina – ukázala, že bez ohľadu na tlak zo strany Ruska či iných aktérov má Európa vlastnú tvár a vlastných lídrov,“ uzavrel.

Viac o téme: VoľbyUkrajinaVolodymyr ZelenskyjPrezidentský úrad
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Robert Fico, Viktor Orbán
MIMORIADNE EÚ schválila pôžičku pre Ukrajinu! Slovensko, Česko a Maďarsko za ňu nebudú ručiť
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Poľský premiér prijal Zelenského: Lavrov kritizuje plán mierových síl na Ukrajine
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zelenskému došla trpezlivosť: Prezradil, aký má plán, ak Rusko bude odmietať mierové návrhy
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zelenskyj požiada USA o viac zbraní a sankcie, ak Putin odmietne návrhy na mier
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vlaky dnes po Slovensku rozvážajú betlehemské svetlo
Vlaky dnes po Slovensku rozvážajú betlehemské svetlo
Správy
Popoluška ako národný poklad? V Nemecku áno, no režisér Vorlíček z výstavy nadšený nebol
Popoluška ako národný poklad? V Nemecku áno, no režisér Vorlíček z výstavy nadšený nebol
Prominenti
Vratko Sirági je milovník GÝČU, domov má vysvietený ako z filmu: Toto nemohol spraviť sám!
Vratko Sirági je milovník GÝČU, domov má vysvietený ako z filmu: Toto nemohol spraviť sám!
Prominenti

Domáce správy

Ministerstvo vnútra pripravuje akčný
Ministerstvo vnútra pripravuje akčný plán pre riadenie rizík hrozieb do roku 2028
Domáce
FOTO Rozbité auto po policajnej
Policajná naháňačka ako z filmu: Opitý vodič bez vodičáku unikal a skončil v priekope! Ťažké zranenia
Domáce
FOTO Nehoda v Prešove spôsobila
Linky MDH v Prešove premávajú po obchádzkach: Dôvodom je dopravná nehoda
Domáce
Ťažká nehoda v Rimavskej Sobote: Opitý vodič bez vodičáku unikal policajtom, zranila sa aj spolujazdkyňa
Ťažká nehoda v Rimavskej Sobote: Opitý vodič bez vodičáku unikal policajtom, zranila sa aj spolujazdkyňa
Banská Bystrica

Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Šokujúce priznanie Zelenského: TOTO si myslí o svojej funkcii prezidenta! Má to však jedno veľké ALE...
Zahraničné
Muž bol takmer dve
Muž bol takmer dve hodiny na onom svete: Potom zázračne ožil! Popísal inú dimenziu a odkaz od Ježiša
Zahraničné
Paris France, March 6,
Prestrelka na Korzike: Polícia zastrelila muža, ktorý v obchode ostatných ohrozoval nožom
Zahraničné
Záťah polície v Ríme!
Záťah polície v Ríme! Zadržali 384 ľudí a približne 1,4 tony drog
Zahraničné

Prominenti

Daniela Hantuchová
Radikálna čistka Hantuchovej: Fotky Forgeta zmizli z jej sociálnych sietí! Koniec hviezdneho páru?
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Kim Basinger
FOTO slávnej Kim Basinger (72) po dlhej dobe: Wau! Stále je rovnako krásna
Zahraniční prominenti
7. kolo šou Pečie
Šou Pečie celé Slovensko zavalila KRITIKA: Ukrajinka vo finále... Nechutné, čo píšu diváci!
Domáci prominenti
Premiéra muzikálu Rómeo a
Vratko Sirági je milovník GÝČU, domov má vysvietený ako z filmu: To nemohol spraviť sám!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

MUDr. Schill: Nedajte sa
MUDr. Schill: Nedajte sa nachytať marketingom, zubnú pastu si vyberajte podľa tohto!
vysetrenie.sk
FOTO V tomto hoteli sú
Hotel pre milovníkov Vianoc: Stromček v izbe či Santa pri raňajkách TU majú 365 dní v roku! Kde sa nachádza?
Zaujímavosti
Dobrodružstvá v SeaWorld Adventure
NAJSMUTNEJŠIA kosatka sveta nie je len prezývka: V zajatí žije už viac než 50 rokov! Ľudia jej vzali slobodu
Zaujímavosti
Hviezdou slávnej fotografie má
Hviezdou slávnej fotografie má byť slovenský rodák: Jedna vec však nesedí
dromedar.sk

Dobré správy

Nenápadné vidiecke kostoly v
Na Slovensku ich pozná ešte stále len málo ľudí: Počuli ste už o nich?
hashtag.sk
Významná správa pre jednu
Významná správa pre jednu stanicu, dôležitá novinka sa týka trasy z Bratislavy
trnava.zoznam.sk
Ako trávia deti voľný
Realita aj na Slovensku? Nový prieskum ukázal, ako trávia deti voľný čas
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk

Ekonomika

Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!
Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!
20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!

Varenie a recepty

Nebo v hube - kakaové kolieska s poctivým maslovým krémom
Nebo v hube - kakaové kolieska s poctivým maslovým krémom
Chýba vám vianočné pečivo? 24 receptov na najžiadanejšie vianočné kolieska vás zachránia.
Chýba vám vianočné pečivo? 24 receptov na najžiadanejšie vianočné kolieska vás zachránia.
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Výber receptov
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos

Šport

Slovenská biatlonistka doplatila na kolíziu v závere: Zablokovala ma tam a stratila som pozície
Slovenská biatlonistka doplatila na kolíziu v závere: Zablokovala ma tam a stratila som pozície
Biatlon
VIDEO Brutálny knokaut! Jake Paul dostal desivý náklad, Anthony Joshua mu dolámal sánku
VIDEO Brutálny knokaut! Jake Paul dostal desivý náklad, Anthony Joshua mu dolámal sánku
Box
VIDEO V stíhačke znovu potešila Slovensko: Bátovská Fialková s ďalším fantastickým výsledkom
VIDEO V stíhačke znovu potešila Slovensko: Bátovská Fialková s ďalším fantastickým výsledkom
Biatlon
Veľký deň pre Rakúsko! Hviezdna Vonnová znovu žiarila, nečakaná senzácia na druhom mieste
Veľký deň pre Rakúsko! Hviezdna Vonnová znovu žiarila, nečakaná senzácia na druhom mieste
Lyžovanie

Auto-moto

VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava

Kariéra a motivácia

Tieto povolania (pravdepodobne) zmiznú do 10 rokov. Je medzi nimi aj to vaše?
Tieto povolania (pravdepodobne) zmiznú do 10 rokov. Je medzi nimi aj to vaše?
Trendy na trhu práce
Objavte zimný raj: Tipy, kde si užijete dovolenku bez starostí a na chvíľu zabudnete na prácu
Objavte zimný raj: Tipy, kde si užijete dovolenku bez starostí a na chvíľu zabudnete na prácu
Práca a voľný čas
Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Kariérny rast
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
CV a motivačný list

Technológie

Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
Veda a výskum
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
Armádne technológie
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Umelá inteligencia
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Bezpečnosť

Bývanie

Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí

Pre kutilov

Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Vykurovanie
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Recepty
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Sviatočný match mesiaca: Znamenia, ktoré si práve cez Vianoce uvedomia, že patria k sebe
Partnerské vzťahy
Sviatočný match mesiaca: Znamenia, ktoré si práve cez Vianoce uvedomia, že patria k sebe
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Šokujúce priznanie Zelenského: TOTO si myslí o svojej funkcii prezidenta! Má to však jedno veľké ALE...
Muž bol takmer dve
Zahraničné
Muž bol takmer dve hodiny na onom svete: Potom zázračne ožil! Popísal inú dimenziu a odkaz od Ježiša
Epsteinove správy o Lajčákovi:
Zahraničné
Epsteinove správy o Lajčákovi: Vyšli na povrch nové detaily! Sexuálny predátor mal záujem o exministra!
Robert Fico
Domáce
Energetický biznis vlády pod paľbou kritiky: Slovákom almužna! Peniaze odchádzajú do zahraničia

Ďalšie zo Zoznamu