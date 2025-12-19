MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin dnes varoval pred vážnymi následkami v prípade, že by Európska únia kvôli financovaniu Ukrajiny zabavila ruské aktíva zmrazené na Západe. V prípade zhabania ruských aktív Európa zaplatí nielen poničenou povesťou, ale bude musieť škody uhradiť, vyhlásil Putin počas debaty s novinármi a spoluobčanmi v priamom prenose v ruských televíziách.
"Okrem strát na povesti môžu čeliť aj priamym stratám súvisiacim so základnými princípmi moderného svetového finančného poriadku. A čo je najdôležitejšie: Nech už ukradnú čokoľvek a akokoľvek to urobia, raz to budú musieť splatiť," vyhlásil ruský vodca. "Budeme obhajovať svoje záujmy, predovšetkým na súdoch. Vynasnažíme sa nájsť jurisdikciu nezávislú od politických rozhodnutí," dodal.
Na reparačnej pôžičke sa nezhodli
"Sú aj ďalšie, ťažšie následky pre tých, ktorí sa to pokúšajú urobiť. Je to nielen poškodená povesť, ale je to narušenie dôvery, v tomto prípade k eurozóne. Pretože svoje zlaté rezervy majú uchované v eurozóne početné krajiny, nielen Rusko," povedal šéf Kremľa. Táto vec sa podľa neho týka predovšetkým krajín s vysokými príjmami z ťažby ropy.
Lídri členských krajín EÚ sa vo štvrtok na summite v Bruseli nezhodli na reparačnej pôžičke Ukrajine zabezpečenej zmrazenými ruskými aktívami, ktoré sa nachádzajú prevažne v Belgicku. Pomoc Ukrajine tak zabezpečí únia pôžičkou 90 miliárd eur, za ktorú bude Brusel ručiť rezervou v unijnom rozpočte. Európska komisia však dostala mandát, aby pokračovala v práci na reparačnej pôžičke založenej na zmrazených ruských aktívach.
Putin chválil Trumpovo mierové úsilie, lopta je podľa neho na strane Západu a Kyjeva
Rusko súhlasilo s mierovými rozhovormi a ukončením vojny proti Ukrajine, lopta je teraz na strane Západu a Kyjeva, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. Snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o nastolenie mieru považuje za úprimné. Šéf Kremľa dodal, že pri augustovom summite na Aljaške Rusi "prakticky súhlasili" s Trumpovým návrhom na ukončenie takmer štyri roky trvajúceho konfliktu, a preto je podľa Putina nekorektné tvrdiť, že Rusko mier odmieta.
"Lopta je úplne a úplne na strane našich západných odporcov, predovšetkým pohlavárov kyjevského režimu a tiež ich, v danom prípade predovšetkým európskych sponzorov. My sme pripravení na rokovanie a ukončenie konfliktu mierovými prostriedkami," vyhlásil. Necítime sa zodpovední za smrť ľudí, pretože sme vojnu nezačali, odpovedal Putin na otázku amerického novinára, či ponesie zodpovednosť za umieranie ľudí v prípade odmietnutia mierových návrhov. Konflikt podľa Putina sa začal zvrhnutím proruského prezidenta v Kyjeve v roku 2014 "protiústavným ozbrojeným prevratom".
Rusko sa nechystá napadnúť Európu, ubezpečoval Putin a sťažoval sa na Západ
Nebudú žiadne ďalšie špeciálne vojenské operácie, ak budete rešpektovať ruské záujmy, vyhlásil dnes ruský prezident Vladimir Putin v odpovedi na otázku západného novinára. Za príklad nerešpektovania Ruska označil šéf Kremľa rozširovanie Severoatlantickej aliancie.
Vojnu, ktorú Rusko štvrtým rokom vedie proti Ukrajine, Moskva označuje za špeciálnu vojenskú operáciu. Šéf Kremľa znovu poprel, že by sa Rusko chystalo napadnúť Európu. Západ podľa neho vytvára obraz nepriateľa, aby zakryl vlastné chyby a problémy.