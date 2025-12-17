Putin vysmial varovania: Výzvy, aby sa Západ pripravil na vojnu označil za klamstvá a hystériu

MOSKVA - Za klamstvá a hystériu dnes označil ruský prezident Vladimir Putin výzvy, aby sa Západ pripravil na vojnu s Ruskom. Ak zlyhajú mierové rozhovory, nárokovaného územia na Ukrajine je Putin pripravený dosiahnuť aj vojenskými prostriedkami. Informovala o tom ruská štátna agentúra TASS.
"Je to lož, blábol, jednoducho blábol o akejsi domnelej ruskej hrozbe európskym krajinám," povedal Putin na zasadnutí na ruskom ministerstve obrany. Uviedol tiež, že ciele špeciálnej vojenskej operácie, ako Moskva nazýva svojou rozsiahlou inváziou do susednej krajiny, budú dosiahnuté. "Ak sa protiviace sa krajiny a jej zahraniční patróni odmietnu baviť vecne, Rusko dosiahne oslobodenie svojich historických území vojenskou cestou," dodal s odvolaním sa na Ukrajinu a Západ, ktorý krajinu napadnutú Ruskom podporuje.
Ukrajina sa so západnou pomocou bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už bezmála štyri roky. Úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa o sprostredkovanie mierovej dohody doteraz stroskotáva na protichodných predstavách Kyjeva a Moskvy ohľadom bezpečnostných záruk pre Ukrajinu či ruských územných nárokov na Ukrajine.
Európa musí brať ruskú hrozbu vážne
Mnohí západní predstavitelia v poslednom čase varujú, že Európa musí brať ruskú hrozbu vážne a pripraviť sa aj na možnosť priameho stretu s Moskvou. Podobné varovania zaznievajú od predstaviteľov NATO i viacerých európskych vlád, ktoré upozorňujú na rastúcu militarizáciu Ruska a jeho dlhodobé ambície v Európe. Podľa nich je preto potrebné urýchlene posilniť prostriedky na obranu Európy.
Dosiahnutie mieru na Ukrajine podmieňuje Moskva okrem iného územnými ústupkami zo strany Ukrajiny. Námestník ruského ministra zahraničia Sergej Rjabkov v utorok uviedol, že Moskva nepristúpi na žiadne kompromisy ohľadom piatich ukrajinských regiónov, ktoré vyhlásila za pripojené k Rusku. Časť ukrajinského územia, ktoré Rusko požaduje, sa ruským vojskám ani za takmer štyri roky nepodarilo dobyť. Moskva tiež vylučuje rozmiestnenie západných vojakov na Ukrajine.