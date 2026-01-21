Koniec príplatkov v lietadlách? Europoslanci chcú batoh zadarmo, voľbu lístka aj sedenie bez doplatkov

BRUSEL/ŠTRASBURG - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu prijali svoju pozíciu k revízii pravidiel EÚ o právach cestujúcich v leteckej doprave, ktorú navrhli členské štáty EÚ v júni 2025. Poslanci odmietli snahy ministrov EÚ oslabiť práva cestujúcich, ktoré platia od roku 2004.
Pozíciu EP podporilo 632 poslancov, 15 bolo proti a deviati sa zdržali hlasovania. Pozícia EP bude zaslaná Rade EÚ (členské štáty). Ak ministri neprijmú pozmeňujúce návrhy EP, bude zvolaný „zmierovací výbor“, aby sa dosiahla dohoda o konečnej podobe návrhu zákona. Europoslanci žiadajú zachovať právo cestujúcich v leteckej doprave na náhradu nákladov alebo presmerovanie a na nárok na kompenzáciu, ak sa let oneskorí o viac ako tri hodiny. Rada EÚ presadzuje, aby sa kompenzácia uplatňovala až po štvorhodinovom až šesťhodinovom meškaní.
Parlament je takisto proti zníženiu súčasných súm kompenzácií za prerušenie letu. Navrhuje, aby sa stanovili na 300 až 600 eur v závislosti od vzdialenosti letu. Vlády členských štátov navrhli kompenzácie na 300 až 500 eur. Zodpovednosť leteckých spoločností je obmedzená na situácie, ktoré majú pod kontrolou. Parlament chce obnoviť zoznam mimoriadnych okolností, ktoré by im umožnili vzdať sa zodpovednosti za vyplatenie kompenzácie. Tieto okolnosti zahŕňajú prírodné katastrofy, vojnu, poveternostné podmienky alebo pracovné štrajky ovplyvňujúce leteckého prevádzkovateľa, letisko alebo poskytovateľa leteckých navigačných služieb. Poslanci chcú tento zoznam obnoviť, pričom eurokomisia by ho pravidelne aktualizovala.
EP a Rada EÚ sa zhodujú v tom, že povinnosť poskytnúť uviaznutým cestujúcim občerstvenie každé dve hodiny po pôvodnom čase odletu, jedlo po troch hodinách a prenocovanie maximálne na tri noci v prípade dlhých meškaní by mala byť zachovaná za všetkých okolností. Poslanci chcú zavedenie vopred vyplnených formulárov na žiadosti o kompenzáciu a preplácanie, aby sa zjednodušilo spracovanie žiadostí a pomohlo cestujúcim a leteckým spoločnostiam vyhnúť sa využívaniu agentúr na preplácanie. Leteckí dopravcovia by museli cestujúcim, ktorí mali problémy s cestovaním, poslať vopred vyplnený formulár do 48 hodín od incidentu. Cestujúci by mali jeden rok na podanie žiadosti.
Parlament presadzuje, aby cestujúci mali právo vziať si so sebou do lietadla bez dodatočných nákladov jednu osobnú vec (kabelku, batoh alebo notebook) a malú príručnú batožinu s hmotnosťou do sedem kilogramov. Poslanci žiadajú zrušiť dodatočné poplatky za opravu chýb v mene cestujúceho alebo za odbavenie na let a podľa nich cestujúci by si mali zachovať právo vybrať si medzi digitálnymi a papierovými palubnými lístkami. Podľa návrhu EP cestujúci so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou by mali mať právo na kompenzáciu, presmerovanie a pomoc zo strany leteckých spoločností, ak zmeškajú let z dôvodu, že letisko im nepomohlo dostať sa k bráne včas. Cestujúci so zníženou pohyblivosťou, tehotné ženy, dojčatá a deti v kočíku so sprievodnou osobou by mali mať pri nástupe prednosť, zatiaľ čo ich sprievodné osoby by mali sedieť na susednom sedadle bez dodatočných poplatkov.