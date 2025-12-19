Frajer najväčších krások Hollywoodu našiel tú pravú: A už sa stal aj OTCOM!

LOS ANGELES - Americký komik Pete Davidson (31) tvoril v minulosti pár s viacerými svetoznámymi kráskami - k jeho bývalkám sa radia Kim Kardashian, Ariana Grande či Emily Ratajkowski. Životnú lásku napokon našiel v Elsie Hewitt (29)... A v týchto dňoch sa stal otcom!
Ukrutné bolesti a zúfalstvo! Frajerka známeho komika prežíva počas tehotenstva muky
Krásnou správou sa vo štvrtok na sociálnej sieti Instagram pochválila krásna modelka. Zdieľala fotku ich bábätka a uviedla, že ich dcérka Scottie Rose Hewitt Davidson sa narodila 12. decembra 2025, teda minulý piatok.
Petemu a Elsie sa vzťah začal rozvíjať raketovou rýchlosťou. Dvojica sa totiž dala dokopy ešte len na jar tohto roka a v júli už oznamovali, že spolu čakajú dieťa. No známy hollywoodsky milovník, ktorý v minulosti randil s kráskami ako Kim Kardashian, Ariana Grande či Emily Ratajkowski, sa počas tehotenstva ukázal ako starostlivý nastávajúci otec a zdá sa, že v Elsie našiel svoju životnú lásku.