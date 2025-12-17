Streda17. december 2025, meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka

Muža vydieral smrťou, získal 14-tisíc eur! Polícia už obvinila 30-ročného muža

TASR

PARTIZÁNSKE - Policajný vyšetrovateľ z Partizánskeho obvinil 30-ročného muža z pokračujúceho zločinu vydierania. Pod hrozbou smrti získal od 44-ročného muža viac ako 14.000 eur. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Obvinený mal od apríla 2024 do decembra 2025 v okrese Partizánske opakovane telefonicky a osobne kontaktovať poškodeného. Pod hrozbou usmrtenia od neho mal žiadať finančné prostriedky.Poškodený mu spočiatku dobrovoľne požičal finančné prostriedky, obvinený pokračoval v dlhodobom a systematickom nátlaku a vyhrážkach. Opakovane požadoval ďalšie finančné prostriedky v rôznych sumách s tým, že ak mu peniaze neodovzdá, zabije ho.

Obvinenému policajti obmedzili osobnú slobodu

„Poškodený v obave o svoj život a zdravie postupne odovzdal obvinenému finančné prostriedky v celkovej výške 14.710 eur. V jednom prípade malo zo strany obvineného dôjsť aj k fyzickému kontaktu s poškodeným. Obvinenému policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia,“ doplnila polícia. Obvinený bol v minulosti trestaný. Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby, s ktorým sa sudca stotožnil.

Dnes je deň sv. Lazára, jeho ostatky sú uložené v cyperskej Larnake
Dnes je deň sv. Lazára, jeho ostatky sú uložené v cyperskej Larnake
Vyjadrenie Tomáša Druckera k aktuálnym témam
Vyjadrenie Tomáša Druckera k aktuálnym témam
Vedci z UKF pomocou experimentov ukážu žiakom, ako funguje elektrina
Vedci z UKF pomocou experimentov ukážu žiakom, ako funguje elektrina
Viliam Karas.
KDH kritizuje vplyv konsolidačných opatrení na strednú triedu: Navrhuje vlastné zmeny
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Pri železničnej trati
MIMORIADNE Pri železničnej trati našli muníciu z II. svetovej vojny! Dopravu prerušili, zásah PYROTECHNIKOV
FOTO Hotová POHROMA pre Kotlára:
Hotová POHROMA pre Kotlára: Kukuričné DNA po vakcínach ľudia spláchli do studnice dejín, podporili vedcov!
Lyžovačka vo Vysokých Tatrách štartuje už v sobotu: Novinky v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese
Lyžovačka vo Vysokých Tatrách štartuje už v sobotu: Novinky v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese
Susie Wilesová
Najmocnejšia žena Bieleho domu bez servítky povedala, kto je Trump: Hrôzostrašný odkaz pre svet
Ivo Lukačovič
Anonymný darca v Česku poskytol milióny na zbierku na pomoc Ukrajine: Známy podnikateľ prezradil svoju identitu
Devätnásť krajín EÚ vyzvalo
Devätnásť krajín EÚ vyzvalo Európsku komisiu: Chcú financovať TOTO
Andrej Babiš
Českí poslanci budú rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery Babišovej vláde
FOTO vnútri! Bratislavské módne dni -
Najkrajší vianočný darček známej Slovenky: Porodila... FOTO priamo z pôrodnice!
Gwyneth Paltrow so synom
Slávna herečka vzala na premiéru dospelé deti: Dcéra vyzerá ako jej mladšia kópia!
Václav Vydra a Jana
Trápenie Pepa z Kameňáku: Narkóza manželke poškodila pamäť!
Český herec čelí vážnemu
Český herec čelí vážnemu obvineniu: Vyvážal DRONY na Ukrajinu... Jeho spolok preveruje KRIMINÁLKA!
Pražská zoo smúti za
Šokujúce nešťastie pred otvorením zoo: Obľúbený akrobat už návštevníkov neuvidí! Pád do vody bol osudný
Lyžiarske strediská Rakúsko: Najlepších
Lyžiarske strediská Rakúsko: Najlepších 10 miest
FOTO Slabé klopanie z rakvy
OMYL, ktorý mohol skončiť tragédiou: Prípravu na kremáciu zastavilo KLOPANIE z rakvy! Žena mala byť dávno mŕtva
Demencia nemusí byť osud:
Demencia nemusí byť osud: Vedci tvrdia, že takmer polovici prípadov sa dá predísť! Ako tomu zabrániť?
Významná správa pre stanicu
Významná správa pre stanicu v Trnavskom kraji: Skráti sa aj prestupná doba, čo sa ešte mení?
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
Romantický pobyt či wellness
Romantický pobyt či wellness pre partiu: Veľká SÚŤAŽ, v ktorej máte šancu vyhrať aj vy
Nevšedný dizajnový prvok, ktorý
Netradičná vianočná dekorácia, ktorú doma nemá len tak hocikto: Teraz ju môžete získať aj vy!
Nemysliteľné sa stalo realitou: Volkswagen prvýkrát v histórii zatvára fabriku doma. Je to varovanie aj pre Slovensko!
Nemysliteľné sa stalo realitou: Volkswagen prvýkrát v histórii zatvára fabriku doma. Je to varovanie aj pre Slovensko!
Vláda odklepla výstavbu nových rýchlonabíjačiek po celom Slovensku: Pozrite si, kde všade vyrastú! (prehľadná mapa)
Vláda odklepla výstavbu nových rýchlonabíjačiek po celom Slovensku: Pozrite si, kde všade vyrastú! (prehľadná mapa)
Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?

Krehké plnené rožteky
Krehké plnené rožteky
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Najväčší tenisový šok roka: Carlos Alcaraz oznámil správu, ktorú nikto nečakal!
Najväčší tenisový šok roka: Carlos Alcaraz oznámil správu, ktorú nikto nečakal!
Po nezhodách so zväzom dala krajine košom: Česi zlanárili veľkú zahraničnú hviezdu
Po nezhodách so zväzom dala krajine košom: Česi zlanárili veľkú zahraničnú hviezdu
Takýto zápas si zaslúži vypredané tribúny: Nitru čaká špeciálny a výnimočný hokejový večer
Takýto zápas si zaslúži vypredané tribúny: Nitru čaká špeciálny a výnimočný hokejový večer
Trikrát sa dotkol lopty a dvakrát trafil rovno do vinkľa: Haraslín potvrdil parádnu formu
Trikrát sa dotkol lopty a dvakrát trafil rovno do vinkľa: Haraslín potvrdil parádnu formu
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Práca počas sviatkov: Ako získať odmenu alebo voľno bez stresu
Práca počas sviatkov: Ako získať odmenu alebo voľno bez stresu
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Tieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérie
Tieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérie
AKTUÁLNE: Európska komisia priznáva problém. Zákaz spaľovacích áut po roku 2035 už nie je taký jednoznačný
AKTUÁLNE: Európska komisia priznáva problém. Zákaz spaľovacích áut po roku 2035 už nie je taký jednoznačný
Toto je molekulárna iskra rakoviny. Rakovina dokáže preskočiť roky evolúcie naraz a konečne vieme, ktorý enzým to umožňuje
Toto je molekulárna iskra rakoviny. Rakovina dokáže preskočiť roky evolúcie naraz a konečne vieme, ktorý enzým to umožňuje
Používatelia iPhonov sa dočkali. Táto populárna spravodajská appka z Androidu prišla aj na iOS
Používatelia iPhonov sa dočkali. Táto populárna spravodajská appka z Androidu prišla aj na iOS
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!

Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Tieto znamenia majú počas Vianoc najväčší sexappeal: Astrológovia hovoria o jasných favoritov
Tieto znamenia majú počas Vianoc najväčší sexappeal: Astrológovia hovoria o jasných favoritov
Ďalšie zo Zoznamu