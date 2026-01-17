Sobota17. január 2026, meniny má Nataša, zajtra Bohdana

MOSKVA – Onedlho je tu február, čo znamená, že Rusko sa blíži k štvrtému roku neprerušených bojov na Ukrajine. Je priam neuveriteľné, že prvotné plány hovorili o pár týždňoch trvajúcej ofenzíve. Fakty ale hovoria, že Rusom sa podarilo obsadiť územia v južnej a prevažne vo východnej časti krajiny. Náklady na vojnu ale naďalej oslabujú celú krajinu. Zdá sa, že všetkého majú dosť už aj prívrženci a verní propagandisti Kremľa. Ku kritike ruských vládnych štruktúr sa pridali aj niektorí štátnici.

Po prekvapivej americkej operácii vo Venezuele, pocítila Moskva ďalšiu ranu pod pás. Venezuela používala pri ochrane svojho územia ruské zbrane, ktoré pri Trumpovej ofenzíve jasne sklamali. Pridalo sa to len k ďalším negatívam z posledného obdobia, ako neschopnosť dohodnúť sa s druhou stranou na mieri na Ukrajine, čo vyvrcholilo zavedením ďalších sankcií od USA. Zdá sa, že hrniec pretiekol aj u ruských propagandistov, ktorí doteraz pri každej možnej príležitosti vychválili Kremeľ do nebies. 

Len prosperujúca ekonomika zabezpečuje víťazstvo 

Moderátor vlastnej relácie na programe ruského propagandistu Solovjov Live, Sergey Karnaukhov, povedal, že tieto udalosti demonštrovali slabosť Ruska a mnohým občanom pokazili sviatočné obdobie (pravoslávne Vianoce sa slávia od 6. januára). Cítil rozhorčenie a hnev najmä po tom, ako len nedávno ocenil venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý vložil svoju dôveru a ochranu do rúk Kremľa. 

Po zadržaní Madura americkými jednotkami ešte niektorí propagandisti vyhlasovali, že keby Rusi dostali vo Venezuele viac právomocí, všetko by sa vyvinulo inak. Rusko má však väčší problém, ktorým je domáca ekonomika. 

Propagandista Vladimir Solovjov koncom minulého týždňa v ruskej štátnej televízii prehlásil, že "ruská vojna na Ukrajine bude pokračovať ešte dlho, pričom Moskva by sa mala rátať s tým, že sa už nebude môcť spoliehať na príjmy z ruskej ropy". 

USA podľa Solovjova oslabili ekonomiky Iránu aj Venezuely obrovskými sankciami, ktoré ochromili ich ekonomiky a varoval, že Rusko by mohlo čeliť rovnakému osudu. "Našou najväčšou výzvou je, aby sme sa nestali ďalším Iránom alebo Venezuelou. Ide o ekonomiku. Tá zabezpečuje víťazstvo vo vojne. Negarantuje ho, ale bez dobre fungujúcej ekonomiky sa nedá vyhrať," povedal. 

Viac vojenských operácií 

Ďalej varoval, že pokiaľ Rusko naďalej zotrvá v podmienkach stagnácie, skončí to kolosálnymi problémami. "Keď sa sústredíme na boj s infláciou, spravia nám (USA) to, čo vidíme dnes vo Venezuele a v Iráne," varoval Solovjov s tým, že ropa už nebude styčným odrazovým mostíkom pre ekonomické problémy. Rusi musia podľa neho vybudovať nový druh ekonomiky, pričom spomenul Trumpovu rétoriku o Grónsku a Venezuele.

 "Rusko musí rozbehnúť viac špeciálnych vojenských operácií proti susedným krajinám s cieľom zabezpečiť si sféru vplyvu." Solovjov však nevysvetlil, ako by to mal Kremeľ spraviť a nespomenul ani žiadnu konkrétnu krajinu v susedstve Ruskej federácie. 

Člen Rady Ruskej federácie Alexej Kondratiev vyzval ruské vedenie, aby sa zameralo na domácu ekonomiku, pretože tá sa od roku 1992 veľmi nezmenila. Okrem toho spomenul aj dopravu a jej nedostatky. "Mali by sme byť na úrovni dnešnej číny...ale ešte stále nerozvíjame naše územia. Na severe Uralu ešte stále nebudujeme (asfaltové) cesty, na väčšine Sibíru a Ďalekom východe funguje len železnica. Lenže na riešenie týchto problémov potrebujeme peniaze," dodal.

Poslanec Štátnej dumy Andrej Gurulov na Telegrame priznal, že pokiaľ sa bude na Ukrajine naďalej bojovať, situácia v Rusku sa nezlepší. 

