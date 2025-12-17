Priznal sa k podplácaniu! Exriaditeľ daňového úradu uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste

NITRA - Bývalý riaditeľ nitrianskeho daňového úradu Radoslav U. sa priznal k podplácaniu a uzavrel dohodu o vine a treste. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Nitre už podal na Špecializovaný trestný súd návrh na schválenie dohody, ktorú s obvineným exriaditeľom uzavrel. Informoval o tom námestník krajského prokurátora v Nitre Jaroslav Maček.
Radoslav U. bol zadržaný Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) v júni 2021 v rámci policajnej akcie, ktorá bola zameraná na rozsiahle daňové podvody. Exriaditeľ daňového úradu bol obvinený a neskôr stíhaný v súvislosti s miliónovými podvodmi na DPH. Podľa prokuratúry podplácal svojich podriadených, aby zabezpečil, že budú bez problémov vyplatené nadmerné odpočty DPH. V prípade Radoslava U. ide už o druhú dohodu o vine a treste.
Podvod s DPH
Prokuratúra v Nitre okrem toho informovala aj o ďalšom prípade podvodov s DPH. Ako uviedol Maček, prokurátor Krajskej prokuratúry v Nitre podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na obvineného Gustáva Š. a spoločníkov pre pokračovací zločin daňového podvodu. „Obžaloba bola podaná na celkovo päť obvinených, pričom došlo k neoprávnenému odpočtu DPH vo výške viac ako sedem miliónov eur,“ doplnil Maček. Podľa jeho slov sa prípad týka dovozu mäsa z Brazílie a následného neoprávneného odpočtu DPH.