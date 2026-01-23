Súdání telefonoval s Macronom: Európske štáty by mali repatriovať svojich občanov s väzbami na IS

BAGDAD - Iracký premiér Muhammad Šijá Súdání v piatok počas telefonátu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vyhlásil, že európske štáty by mali z Blízkeho východu repatriovať svojich väznených občanov s väzbami na teroristickú skupinu Islamský štát (IS). Informuje agentúra AFP.
Irak začal tento týždeň - v spolupráci s USA - presúvať tisícky takýchto osôb na svoje územie zo Sýrie, kde boli dlhodobo zadržiavaní vo väzniciach pod kontrolou kurdských milícií. Predseda irackej vlády „zdôraznil, že je dôležité, aby krajiny na celom svete, najmä členské štáty EÚ, prevzali zodpovednosť a prijali osoby, ktoré majú ich štátnu príslušnosť“, a začali ich stíhať, uvádza sa vo vyhlásení jeho kancelárie.
Tábory a väznice pre bojovníkov IS
Sýrska armáda v uplynulých dňoch v severovýchodnej Sýrii obsadila oblasti, ktoré predtým ovládali Sýrske demokratické sily (SDF) vedené Kurdmi. Nachádza sa tam niekoľko táborov a väzníc pre bojovníkov IS a ich rodiny. Doteraz boli za stráženie a správu týchto zariadení zodpovedné SDF. Spojené štáty spustili v stredu operáciu, v ktorej rámci budú väzni presunutí do susedného Iraku. Jej cieľom je zabezpečiť, aby sa dostali do „bezpečných“ väzenských zariadení. Podľa dvoch zdrojov agentúry AFP do väznice v Bagdade presunuli prvých 150 vysokopostavených členov IS. Ide väzňov rôznych národností a je medzi nimi aj viacero Európanov. Dovedna by do Iraku mali presunúť 7000 ľudí.
Kurdi v minulosti opakovane vyzývali, aby zahraničné vlády repatriovali svojich občanov zo zariadení v Sýrii. Pre bezpečnostné obavy však späť do vlasti dopravili iba malý počet zadržiavaných. Hovorca EÚ Anouar El Anouni v piatok uviedol, že Únia súčasnú situáciu v súvislosti s presunmi väzňov monitoruje a je mimoriadne znepokojená správami o údajných útekoch niektorých väznených osôb s väzbami na IS.