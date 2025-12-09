Izrael podnikol nálety na juhu Libanonu: Terčom boli objekty a výcvikový tábor hnutia Hizballáh

JERUZALEM - Izraelská armáda oznámila, že v utorok podnikla nálety na juhu Libanonu, ktorých cieľom bol výcvikový tábor a ďalšie objekty prevádzkované libanonským militantným hnutím Hizballáh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Izraelská armáda prednedávnom zasiahla infraštruktúru patriacu teroristickej organizácii Hizballáh v niekoľkých oblastiach južného Libanonu,“ uvádza sa vo vyhlásení armády. Operácia sa podľa nej zamerala na „výcvikový a kvalifikačný komplex využívaný jednotkou Hizballáhu Radwán“, ako aj na „vojenské objekty a odpaľovacie zariadenia patriace Hizballáhu“. „Vojenské ciele, ktoré sme zasiahli, ako aj cvičenia na prípravu útokov proti Izraelskému štátu, predstavujú porušenie dohôd medzi Izraelom a Libanonom a ohrozenie Izraelského štátu,“ dodala armáda.
Izrael pokračuje v útokoch na Libanon a udržuje svoje jednotky v piatich oblastiach na juhu krajiny napriek prímeriu z novembra 2024, ktoré malo ukončiť boje medzi židovským štátom a militantnou skupinou podporovanou Iránom. Libanonská vláda sa zaviazala odzbrojiť Hizballáh pre tlak z USA a z obavy pred rozšírením izraelských útokov. Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov v sobotu vyzvala všetky strany, aby dodržiavali prímerie vyjednané pred vyše rokom.