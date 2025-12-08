Už ho majú! Zadržali podozrivého z krádeže diel Henriho Matissa v Sao Paule

SAO PAULO - Brazílske úrady v pondelok oznámili, že zatkli jedného z dvoch mužov podozrivých z nedeľňajšej krádeže ôsmich diel francúzskeho maliara Henriho Matissa z knižnice v meste Sao Paulo. Podarilo sa nájsť aj únikové auto, informuje agentúra AFP.
Muž zadržali v centre Sao Paula po tom, čo bol identifikovaný na základe vyšetrovania a analýzy záznamov bezpečnostných kamier, ktoré trestný čin zaznamenali, uviedla vo vyhlásení vláda rovnomenného brazílskeho štátu. Krádež spáchala dvojica ozbrojených mužov, ktorí odniesli aj päť prác brazílskeho maliara Candida Portinariho. Pri prepade premohli strážnika a dvojicu návštevníkov.
Boli súčasťou výstavy moderného umenia
Úrady zatiaľ nezverejnili, ktoré konkrétne umelecké diela boli ukradnuté, ani ich hodnotu. Boli súčasťou výstavy moderného umenia s názvom Od knihy do múzea, ktorá sa v Knižnici Mária de Andradeho mala skončiť v nedeľu. Brazílsky spravodajský web G1 zverejnil video, ktoré zrejme zachytáva jedného zo zlodejov, ako za bieleho dňa kráča po ulici s niektorými ukradnutými dielami. Potom ich oprie o stenu vedľa kopy odpadkov a utečie.
Podľa novín Folha de S. Paulo sú medzi ukradnutými dielami aj koláže z Matissovej veľkoformátovej knihy Jazz vydanej v roku 1947, z ktorej existuje na celom svete iba 300 výtlačkov. „Ich kultúrna a umelecká hodnota je nevyčísliteľná,“ citujú noviny umeleckého kritika Tadeua Chiarella. Diela Matissa (1869 – 1954), významnej osobnosti moderného umenia 20. storočia, sa predávajú za milióny dolárov. Séria približne 60 jeho kresieb sa v októbri podľa špecializovanej stránky artnet predala v aukčnom dome Christie's za viac ako 2,5 milióna dolárov. Za rekordných 80,8 milióna dolárov sa v roku 2018 predalo Matissovo dielo Odalisque Couchee aux Magnolias (Odaliska ležiaca medzi magnóliami) z roku 1926.