Pri požiari rodinného domu v Smrečanoch: Intoxikovala sa jedna osoba

SMREČANY - Profesionálni hasiči z Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku zasahovali pri pondelkovom nočnom požiari rodinného domu v obci Smrečany (okres Liptovský Mikuláš). Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová, jedna osoba sa intoxikovala splodinami horenia.

Hasičom požiar rodinného domu ohlásili krátko po 3.45 h. „Požiarom bolo zasiahnuté celé druhé podlažie a požiar sa rozšíril aj do podkrovia. Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch štyrmi C prúdmi. Požiarisko kontrolovali termokamerou a skryté ohniská dohášali jedným D prúdom,“ priblížila zásah Pohanková Zahatlanová.

Doplnila, že profesionálnym hasičom asistovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z Liptovského Mikuláša a obcí Smrečany a Žiar. „Pri požiari bola jedna osoba intoxikovaná splodinami horenia. Hasiči osobu vyniesli z domu von a poskytli jej predlekársku prvú pomoc. Následne ju odovzdali do opatery záchrannej zdravotnej služby,“ dodala hasičská hovorkyňa s tým, že príčina vzniku požiaru ako aj výška škody je v štádiu zisťovania.

Ilustračné foto
