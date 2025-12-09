V Senici-Čáčove zachvátili plamene prístrešok! Majiteľ sa pokúsil hasiť sám: Príčinou bola technická porucha

SENICA - Hasiči zasahovali v utorok skoro ráno pri požiari menšieho prístrešku v mestskej časti Senica-Čáčov. Požiar sa podarilo v krátkom čase dostať pod kontrolu a uhasiť. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Plamene zachvátili objekt s približnými rozmermi tri krát štyri metre. Do príjazdu hasičov sa majiteľ pokúšal požiar uhasiť svojpomocne. Po príchode na miesto udalosti vykonali hasiči prieskum a okamžite začali s hasením.
„Po uhasení bolo požiarisko skontrolované termovíznou kamerou, aby sa vylúčili prípadné skryté ohniská,“ priblížili z HaZZ. Ako predbežná príčina vzniku požiaru bola určená prevádzkovo-technická porucha. Na mieste udalosti zasahovala hasičská jednotka zo Senice.