Hasiči upozorňujú: Každý rok dochádza k požiarom z horiacich sviečok

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)
TASR

BRATISLAVA - Každý rok dochádza k požiarom z horiacich sviečok. Upozornil na to Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti v súvislosti so začínajúcim sa adventným obdobím.

„Horiace sviečky sú otvorený oheň, a preto by sa s nimi tak aj malo zaobchádzať,“ podotkli hasiči. Sviečky je potrebné umiestniť stabilne, a to tak, aby sa neprevrhli alebo nespadli. Potrebné je podľa HaZZ dať pod sviečky nehorľavú podložku ako tanier alebo podnos. „Zabránite tak kontaktu s horľavým materiálom, čečinou, obrusom či rôznymi dekoráciami,“ priblížili hasiči. Ďalej odporúčajú umiestniť ich ďalej od záclon a čalúnení.

Hasičský zbor zároveň varoval, že aj malá chvíľka nepozornosti môže spôsobiť požiar. „Preto nikdy nenechávajte horiace sviečky bez dozoru a pred odchodom z miestnosti ich radšej vždy uhaste,“ radí.

Riaditeľka Západoslovenského múzea Lucia Duchoňová hovorí o Advente v múzeu
Riaditeľka Západoslovenského múzea Lucia Duchoňová hovorí o Advente v múzeu
Správy
Vianočné trhy v Prešove sú od utorka otvorené
Vianočné trhy v Prešove sú od utorka otvorené
Správy
Otvorenie vianočných trhov na Mariánskom námestí v Žiline
Otvorenie vianočných trhov na Mariánskom námestí v Žiline
Správy

Záchranná akcia na východe:
Záchranná akcia na východe: Z bytu sa ozývali zúfale prosby o pomoc! NEBEZPEČNÝ manéver policajtov
Domáce
TOTO neveští nič dobré!
TOTO neveští nič dobré! Polárny vír mení svoje správanie, odborníci sú na nohách: Krutá zima v USA aj Európe
Domáce
Finančný majetok slovenských domácností sa zvýšil, no zaostáva za štátmi EÚ
Finančný majetok slovenských domácností sa zvýšil, no zaostáva za štátmi EÚ
Bratislava

Záujem Čechov o zimné
Záujem Čechov o zimné dovolenky sa za dekádu zdvojnásobil, láka najmä exotika
Zahraničné
Bielorusko deklaruje ochotu hovoriť
Bielorusko deklaruje ochotu hovoriť so štátmi NATO o bezpečnosti v regióne
Zahraničné
Pápež Lev XIV. prichádza
Pápež Lev XIV. pricestoval do Libanonu: Na návšteve bude zdôrazňovať posolstvo mieru
Zahraničné
Švajčiari v referende odmietli
Švajčiari v referende odmietli povinnú občiansku službu i novú daň z dedičstva
Zahraničné

Najťažšie dni Lucie Bílej:
Najťažšie dni Lucie Bílej: Vážna operácia mozgu jej priateľa!
Domáci prominenti
AKTUÁLNE ZÁBERY VNÚTRI! Céline Dion
Ťažko chorá Céline Dion sa prihovorila fanúšikom: Takto teraz vyzerá!
Zahraniční prominenti
Aktuálne FOTO vnútri Tomáš Maštalír šokoval novým
Tomáš Maštalír šokoval novým vzhľadom: To čo zo seba spravil?!
Domáci prominenti
Robo Vittek s partnerkou
Vittek v spoločnosti s partnerkou: Na TOTO sa jej musí pozerať ťažko... Bozky s EX!
Domáci prominenti

Noční používatelia sociálnych sietí
Nebezpečné surfovanie na sociálnych sieťach: Ak to robíte počas TEJTO časti dňa, koledujete si o PROBLÉM! Ničí to psychiku
Zaujímavosti
Modrá dedina: Neobvyklý marketingový
Modrá dedina: Neobvyklý marketingový ťah stvoril novú turistickú atrakciu
dromedar.sk
FOTO Zverejnili blok z obdobia
Zverejnili blok z obdobia socializmu: Cena práčky spôsobila ošiaľ na internete! TOTO kupovali len vyvolení
Zaujímavosti
NAJEMOTÍVNEJŠIA reklama roka: Prečo
NAJEMOTÍVNEJŠIA reklama roka: Prečo všetci milujú Disneyho krátky film? VIDEO, ktoré vás dojme
Zaujímavosti

Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Hotel neďaleko slovenských hraníc vás úplne očarí
feminity.sk
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšia novostavba v Bratislave? Poďte si ju pozrieť spolu s nami!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk

Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica
Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica
Vlastná ponorka, koncertná sála či bazén snov: 10 najväčších superjácht popiera aj zákony luxusu! Presvedčte sa (video)
Vlastná ponorka, koncertná sála či bazén snov: 10 najväčších superjácht popiera aj zákony luxusu! Presvedčte sa (video)
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)

Zabudni na cukráreň – tu je 12 receptov na domáce venčeky, ktoré sa podaria hneď na prvý pokus.
Zabudni na cukráreň – tu je 12 receptov na domáce venčeky, ktoré sa podaria hneď na prvý pokus.
Pre všetkých fanúšikov SALKA. 16 skvelých vianočných dezertov z kondenzovaného mlieka, ktoré zvládnete behom okamihu.
Pre všetkých fanúšikov SALKA. 16 skvelých vianočných dezertov z kondenzovaného mlieka, ktoré zvládnete behom okamihu.
Najobľúbenejšie vianočné pečivo: Ktoré nesmie chýbať u vás?
Najobľúbenejšie vianočné pečivo: Ktoré nesmie chýbať u vás?
Výber receptov
Ako tvarovať vanilkové rožky? Objavte 3 overené a rýchle postupy
Ako tvarovať vanilkové rožky? Objavte 3 overené a rýchle postupy
Rady a tipy

ŠK Slovan Bratislava – MFK Zemplín Michalovce: Online prenos zo 16. kola Niké ligy
ŠK Slovan Bratislava – MFK Zemplín Michalovce: Online prenos zo 16. kola Niké ligy
Niké liga
Za 25 rokov to dokázali len piati hráči: Šimon Nemec v NHL píše históriu
Za 25 rokov to dokázali len piati hráči: Šimon Nemec v NHL píše históriu
NHL
VIDEO Ema Kapustová najlepšou z najlepších: Ani jej fantastická streľba Slovensku nestačila
VIDEO Ema Kapustová najlepšou z najlepších: Ani jej fantastická streľba Slovensku nestačila
Biatlon
HK Spišská Nová Ves – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 24. kola Tipsport ligy
HK Spišská Nová Ves – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 24. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
Klasické testy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti

Toto sú varovné signály, že pracujete v toxickom prostredí. Mnohí ich prehliadajú, kým nie je neskoro
Toto sú varovné signály, že pracujete v toxickom prostredí. Mnohí ich prehliadajú, kým nie je neskoro
Prostredie práce
Ktoré odvetvia rastú najrýchlejšie a prečo sa oplatí sledovať ich už dnes
Ktoré odvetvia rastú najrýchlejšie a prečo sa oplatí sledovať ich už dnes
Pracovné prostredie
Šokujúca pravda o vianočných brigádach. Toto by mal vedieť každý, kto chce pred sviatkami rýchlo zarobiť
Šokujúca pravda o vianočných brigádach. Toto by mal vedieť každý, kto chce pred sviatkami rýchlo zarobiť
Rady, tipy a triky
Veľký decembrový horoskop na 2025: Jeden mesiac, ktorý môže zmeniť viac, než čakáte
Veľký decembrový horoskop na 2025: Jeden mesiac, ktorý môže zmeniť viac, než čakáte
O práci s humorom

Kolaps Mayských miest nespôsobilo len sucho: Vedci identifikovali príčiny, ktoré pretrvávajú dodnes
Kolaps Mayských miest nespôsobilo len sucho: Vedci identifikovali príčiny, ktoré pretrvávajú dodnes
História
Planéta Theia, ktorá sa zrazila so Zemou a pomohla vytvoriť Mesiac, bola našim vesmírnym susedom, konštatujú astronómovia
Planéta Theia, ktorá sa zrazila so Zemou a pomohla vytvoriť Mesiac, bola našim vesmírnym susedom, konštatujú astronómovia
Veda a výskum
Robot od LG má silu rozdrviť ľudskú lebku. Inžinier tvrdí, že firma to roky ignorovala
Robot od LG má silu rozdrviť ľudskú lebku. Inžinier tvrdí, že firma to roky ignorovala
Bezpečnosť
Ozempic mal len potláčať hlad. Výskumníci neverili vlastným dátam, telo ovplyvňuje ďalším spôsobom
Ozempic mal len potláčať hlad. Výskumníci neverili vlastným dátam, telo ovplyvňuje ďalším spôsobom
Veda a výskum

Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania

Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Údržba a opravy
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa

Pred Vianocami mi začali chodiť anonymné listy: Tie slová v nich som potrebovala počuť
Láska a sex
Pred Vianocami mi začali chodiť anonymné listy: Tie slová v nich som potrebovala počuť
