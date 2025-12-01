Hongkonská polícia po požiari bytového komplexu zadržala 13 ľudí

HONGKONG - Hongkonská polícia v pondelok oznámila, že v súvislosti s požiarom výškového bytového komplexu v štvrti Tchaj Pcho zadržala celkovo 13 ľudí. Tento požiar, ktorý vypukol minulú stredu, si vyžiadal najmenej 151 obetí. Informuje o tom agentúra AFP.
Zatknutí podozriví
Polícia osoby zadržala pre podozrenia z neúmyselného zabitia. Ide o 12 mužov a jednu ženu vo veku od 40 do 77 rokov. Vyšetrovatelia naďalej zisťujú príčinu tohto požiaru, ktorý sa rýchlo šíril. Odborníci sa zaoberali rôznymi faktormi, ako napríklad použitie polystyrénových panelov a bambusového lešenia pri renováciách na mieste incidentu. Predstavitelia v pondelok tiež oznámili, že vonkajšie siete použité pri lešení nespĺňali požadované normy požiarnej odolnosti.
Miestne médiá informovali, že polícia zadržala aj tri osoby za podnecovanie nepokojov vrátane 24-ročného študenta, ktorý rozdával letáky požadujúce, aby sa za požiar zodpovedala vláda. Šéf hongkonských bezpečnostných zložiek Chris Tang na otázky o zadržaní osôb odpovedal, že na internete sa objavili nevhodné vyjadrenia, ktorých cieľom bolo ohroziť národnú bezpečnosť. Konštatoval, že bolo preto potrebné prijať primerané opatrenia.
Požiar zúril viac ako 40 hodín
Rozsiahly požiar vypukol v stredu popoludní miestneho času v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania. Požiar zúril viac ako 40 hodín v siedmich z ôsmich výškových blokov komplexu, v ktorom je takmer 2000 bytov a žilo v ňom 4643 ľudí. V piatok ráno hasiči oznámili, že požiar sa im podarilo zlikvidovať.