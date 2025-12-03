MIMORIADNY ONLINE Putin a vyslanec USA rokovali päť hodín: No kompromis o Ukrajine nepriniesli

MOSKVA - Rokovania medzi Ruskom a Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine v Moskve nepriniesli kompromis v územných otázkach, uviedol v stredu miestneho času poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Stretnutie však napriek tomu označil za užitočné, konštruktívne a zmysluplné, informujú o tom agentúry TASS a AFP. Situáciu sledujeme online.
7:05 Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok večer vyhlásil, že počas rokovania medzi Ruskom a Spojenými štátmi v Moskve došlo k „určitému pokroku“ v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine. Podľa denníka New York Post zároveň naznačil, že prekážku predstavuje ruský prezident Vladimir Putin.
Rokovania medzi Putinom a Witkoffom sa skončili
Približne päťhodinové rokovania medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a americkým osobitným vyslancom Stevom Witkoffom v Moskve sa skončili. Informujú o tom na agentúry AFP, Reuters a TASS.
Cieľom stretnutia za zatvorenými dverami bolo prediskutovať aktualizovaný americký mierový plán na ukončenie vojny na Ukrajine. V jednoslovnom príspevku na sociálnej sieti X označil ruský osobitný vyslanec Kirill Dmitrijev rokovania za „produktívne“. Podľa agentúry Reuters Witkoff po skončení schôdzky zamieril na americké veľvyslanectvo v Moskve.
Z americkej delegácie sa na stretnutí zúčastnil aj Jared Kushner, zať amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na ruskej strane boli prítomní prezidentov poradca Jurij Ušakov a Dmitrijev. Podľa zdroja agentúry AFP by sa stretnutie oboch amerických vyjednávačov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským mohlo uskutočniť už v stredu v Bruseli.
Trump v utorok označil vojnu na Ukrajine za „chaos“ a vyhlásil, že konflikt nebude jednoduché vyriešiť. Jeho slová prišli takmer súbežne s vyjadreniami Zelenského, ktorý prejavil optimizmus ohľadom mierových rokovaní aj úlohy Spojených štátov v tomto procese.
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio popísal nedeľňajšie rokovania s ukrajinskou delegáciou na Floride ako veľmi produktívne, no zároveň zdôraznil, že k mierovej dohode s Ruskom vedie ešte dlhá cesta. Delegáciu Kyjeva na rokovaniach s Washingtonom viedol tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, ktorý rozhovory taktiež opísal ako produktívne a úspešné.
Rokovania s USA o vojne na Ukrajine nepriniesli kompromis, uviedol Kremeľ
„Zatiaľ sme nenašli kompromis, ale o niektorých amerických riešeniach sa dá diskutovať,“ odpovedal Ušakov na otázku novinára týkajúcu sa okupovaných ukrajinských území. Zdôraznil, že pred dosiahnutím prípadného mieru zostáva ešte veľa práce. Ušakov doplnil, že Spojené štáty predložili Rusom svoje návrhy. Podľa jeho slov sa obe strany dohodli, že budú naďalej komunikovať na viacerých úrovniach a o výsledkoch rokovaní zatiaľ nebudú podrobne informovať. Putinov poradca tiež prezradil, že diskusie sa dotkli aj perspektív budúcej hospodárskej spolupráce medzi Washingtonom a Moskvou.
Rokovania v Moskve medzi ruskou delegáciou vedenou prezidentom Vladimirom Putinom a tímom amerických vyjednávačov pod osobitným vyslancom Stevom Witkoffom trvali približne päť hodín. Cieľom stretnutia za zatvorenými dverami bolo prediskutovať aktualizovaný americký mierový plán na ukončenie takmer štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine.