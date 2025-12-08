Nedali si povedať! Polícia obvinila dvoch mužov v Trnavskom kraji zo série krádeží

TRNAVA - Policajti v uplynulých dňoch objasnili dva prípady opakujúcich sa krádeží v Trnavskom kraji. Obvineniu čelia dvaja muži. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Pokračovacieho prečinu krádeže sa mal dopustiť 31-ročný Hlohovčan v rôznych predajniach v Hlohovci. „Jeho nákupný košík obsahoval najmä pracie prášky, posteľné obliečky, kávy a čokoládové sladkosti. Predajne opúšťal bez zaplatenia, zato pomerne často. Celkovo spôsobil škodu 1168,12 eura,“ priblížila polícia. Stíhaný je väzobne.
Obvinili 22-ročného Bratislavčana
Skalický okresný vyšetrovateľ obvinil 22-ročného Bratislavčana, ktorý je v súčasnosti vo výkone trestu odňatia slobody za inú trestnú činnosť. „Obvinený mladík mal v Skalici v priebehu dvoch mesiacov spáchať sériu krádeží. Od reproduktora, rádioprijímača, mobilného telefónu až po horský bicykel. Pokúsil sa odcudziť aj elektrobicykel,“ ozrejmili policajti. Pri poslednom skutku ho zadržala policajná hliadka. Keďže bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch za obdobný čin právoplatne odsúdený, za tento pokračovací trestný čin krádeže mu hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov.