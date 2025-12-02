Utorok2. december 2025, meniny má Bibiána, Viviána, zajtra Oldrich

Podozrenia hrozivo rastú: Putin mal poslať do Kirgizska svojho dvojníka! Toto VIDEO je dôkaz

Počas prejavu pôsobil Vladimir Putin nezvyčajne energicky.
Počas prejavu pôsobil Vladimir Putin nezvyčajne energicky. (Zdroj: X)
BIŠKEK - Po Putinovom vystúpení v Kirgizsku sa na sociálnych sieťach opäť rozbehli teórie, že ruský prezident používa dvojníkov. Tentoraz za to môžu jeho nezvyčajná energia a nepresné vyjadrenia, ktoré si mnohí všímajú.

Teória o dvojníkoch žije ďalej

Konšpiračná predstava, že Vladimir Putin sa na verejnosti necháva nahrádzať dvojníkmi, sa na internete drží už roky. Podľa zástancov tejto teórie sa tak má chrániť pred atentátom alebo zakrývať údajne zhoršujúci sa zdravotný stav. Po jeho novembrovom vystúpení v Kirgizsku sa špekulácie znovu rozprúdili.

Mnohí užívatelia sociálnych sietí tvrdia, že muž, ktorý 27. novembra 2025 vystúpil pred novinármi počas oficiálnej návštevy, nebol skutočný prezident, ale „alternatívna verzia“ — údajne výrazne mladšia a fyzicky zdatnejšia.

Neexistujúci „Komsomolsk“ a nezvyčajná vitalita

Pri prejave v Kirgizsku Putin hovoril okrem iného o ruskej vojne proti Ukrajine. Prekvapenie však vyvolalo jeho spomenutie mesta Komsomolsk, ktoré v skutočnosti v Kirgizsku vôbec neexistuje. Pre kritikov to bol dôvod opäť veriť, že pred kamerami nestál človek, ktorého celý svet pozná.

Sociálne siete si zároveň všimli aj ďalší rozdiel: kým v posledných mesiacoch pôsobil prezident pri verejných vystúpeniach skleslo a unavene, v Kirgizsku pôsobil energicky a sebavedomo. Práve tento kontrast mnohí označili za „podozrivo veľký“.

Reakcie na sociálnych sieťach: „Vyzerá mladšie. Je to smiešne“

Na platforme X sa okamžite objavili príspevky, ktoré teóriu o dvojníkoch ďalej prikrmovali. V jednom z populárnych komentárov sa uvádza: „Pre tých, ktorí sledujú detaily: keď sa ‚Putin‘ objaví v preplnenej miestnosti, je to ten energický dvojník, nie skutočný — ten je vystrašený a slabý. Je čoraz smiešnejšie, že tento zjavne mladší muž je prezentovaný svetovej verejnosti.“

Podobných reakcií bolo viac. Niektorí si všimli údajne „príliš tenké nohy“, iní tvrdili, že „vyzerá zvláštne“ a ďalší dokonca špekulovali, či by prípadný dvojník mohol „natrvalo prevziať jeho funkciu“.

Realita vs. internet

Kým odborníci dlhodobo tvrdia, že tvrdenia o dvojníkoch nemajú žiaden dôveryhodný základ, na sociálnych sieťach sa tieto konšpirácie cyklicky vracajú. Najčastejšie sa objavujú po momentoch, keď Putin pôsobí inak, než bolo zvykom — či už fyzicky, alebo správaním.

A práve návšteva Kirgizska bola takým momentom, ktorý rozvíril debatu znova.

