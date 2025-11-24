Pamiatkári neveria vlastným OČIAM: Bizarný omyl a pobúrenie na Spiši, v chránenom územi začali ťahať asfalt!

SPIŠSKÉ PODHRADIE - Príchod stavebných mechanizmov a cestárov na miesto, kde sa nemali vôbec vyskytnúť, prekvapil niektorých pamiatkárov, no konkrétnym pracovníkom v Spišskom Podhradí vôbec neprišlo divné a ani čudné to, čo robia. Kládli totiž asfalt vo výsostne chránenom území a neskôr ho museli aj odstrániť.
Na bizarný prípad na sociálnej sieti upozornila známa autorka, ktorej sú folklór a tradície veľmi blízke, Dominika Sakmárová. Tá neverila vlastným očiam, keď zbadala to, čo pri takzvanom Spišskom Jeruzaleme stvárajú pracovníci z cestných komunikácii. Na trávnatej a výhradne chránenej ploche totiž natiahli asfaltovú cestu.
Pracovníci istej stavby na Spiši sa tak dopustili hrubého omylu, keď vyasfaltovali asi 15-metrový úsek cesty. Problém je, že tam vôbec nemala čo hľadať. Išlo totiž o lokalitu Pažica, ktorú miestní nazývajú aj ako Spišský Jeruzalem. Známa je tým, že je chránená pamiatkarmi aj ochranármi. "Vychýrený Spišský Jeruzalem, odteraz najnovšie Spišský asfaltový Jeruzalem. Lebo nič tak nepozdvihne chránené územie európskeho významu ako asfaltka rovno krížom cez neho!" zareagovala podráždené a s iróniou Sakmárová.
Tá neskôr dodala, že aj na základe fotiek vyššie bolo upovedomené aj vedenie mesta. Samozrejme svoje urobili ochranári a ďalší kompetentní. Niektorí dokonca o situácii vôbec netušili.
Prišlo ospravedlnenie od mesta
Na celú situáciu už muselo zareagovať aj mesto. "Firma Swietelsky sa hlboko ospravedlňuje za pochybenie týkajúce sa pokládky asfaltu na Pažici. Uvedenú situáciu nezavinil Prešovský samosprávny kraj, ani Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, ani mesto Spišské Podhradie," napísalo mesto s tým, že firma si je vraj vedomá svojej chyby, ľutuje ju a náprava bude vykonaná hneď ako to počasie dovolí. Tento dátum vytýčili na pondelok 24. novembra.
Podľa televízie TA3 sa k tomuto kurióznemu omylu stavbári dopracovali tak, že im zvýšil asfalt, tak ho položili len tak, aby sa využil. "Nebol tam úmysel. Stavbári vedia, že keď sa zvýši asfalt, treba ho rýchlo niekde spratať. Ak nie niekde na skládku, tak pomôcť. Mysleli si, že pomôžu urobiť vjazd do Jeruzalema. No ale nebolo to šťastné riešenie," reagoval pre televíziu Michal Kapusta, primátor Spišského Podhradia. "Je to absurdná situácia. Naozaj tam nemá čo robiť. Tak sme povedali, okamžite to musí z chráneného územia samozrejme preč," prispel názorom riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil.