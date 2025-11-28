20-ročná postrelená príslušníčka Národnej gardy zraneniam podľahla, oznámil Trump

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že 20-ročná príslušníčka Národnej gardy Sarah Beckstromová, ktorá bola v stredu postrelená v blízkosti Bieleho domu, zraneniam podľahla. Jej postrelený 24-ročný kolega Andrew Wolfe podľa Trumpa naďalej „bojuje o život“, informuje agentúra AFP, AP a televízia CNN.
„Sarah Beckstromová zo Západnej Virgínie, jedna z členov Národnej gardy, o ktorých hovoríme, vysoko rešpektovaná, mladá, úžasná osoba, nastúpila do služby v júni 2023 a vo všetkých ohľadoch vynikala. Práve zomrela,“ povedal Trump vo svojom príhovore k americkým vojakom pri príležitosti sviatku Vďakyvzdania. „Už nie je medzi nami. Teraz sa na nás pozerá zhora... Bola brutálne napadnutá, teraz je mŕtva,“ pokračoval prezident. „Druhý mladý muž bojuje o život. Je vo veľmi zlom stave,“ dodal.
Podozrivý je 29-ročný afganský imigrant
Zo stredajšej streľby je podozrivý 29-ročný afganský imigrant Rahmanullah Lakanwal. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) začal incident vyšetrovať ako „teroristický útok“. „Toto zverstvo nám pripomína, že nemáme väčšiu prioritu v oblasti národnej bezpečnosti než zabezpečiť, aby sme mali úplnú kontrolu nad ľuďmi, ktorí do našej krajiny vstupujú a zostávajú v nej,“ vyhlásil Trump. „Vo väčšine prípadov ich nechceme,“ doplnil.
Federálni prokurátori tvrdia, že podozrivý sa do Spojených štátov dostal v rámci programu s názvom Operation Allies Welcome (Operácia Vitajte, spojenci), ktorý zaviedla administratíva exprezidenta Joea Bidena, uvádza televízia NBC News. Cieľom programu bolo pomôcť Afgancom, ktorí spolupracovali s Američanmi po tom, čo sa v roku 2021 dostalo k moci v krajine militantné hnutie Taliban.