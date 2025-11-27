Ombudsmanka EÚ viní Európsku komisiu: Má ísť o nesprávny postup pri príprave naliehavých návrhov

BRUSEL - Európska komisia (EK) nedodržala správny úradný postup pri príprave niektorých legislatívnych návrhov a konala príliš rýchlo, konštatovala vo štvrtok európska ombudsmanka Teresa Anjinhová. Informuje správa portálu Politico a agentúr AFP a Reuters.
Úrad európskej ombudsmanky, ktorý však nemá výkonné právomoci, zistil „viaceré procedurálne nedostatky“, ktoré „predstavujú nesprávny úradný postup“ pri tom, ako EK pripravovala návrhy na revíziu pravidiel EÚ o transparentnosti dodávateľských reťazcov, financovaní poľnohospodárstva a migrácii. Poukázal pritom na „zlyhanie pri hľadaní širokej a vyváženejšej konzultácie“ k návrhom.
EK sa snaží urýchlene presadiť rozsiahly balík legislatívnych úprav
Zistenia prichádzajú v čase, keď sa EK snaží urýchlene presadiť rozsiahly balík legislatívnych úprav zameraných na zjednodušenie pravidiel pre podniky a posilnenie globálnej konkurencieschopnosti Únie. Zverejnené výsledky sú záverom troch samostatných vyšetrovaní, ktoré úrad spustil na základe sťažností občianskej spoločnosti. EK vinili z obchádza vlastných pravidiel „lepšej regulácie“, určujúce postupy pri tvorbe legislatívnych návrhov.
„Komisia musí vedieť reagovať na rôzne situácie naliehavo, najmä v súčasnom geopolitickom kontexte,“ poznamenala Anjinhová. „Zároveň však musí zabezpečiť, aby zodpovednosť a transparentnosť zostali súčasťou jej legislatívnych procesov a aby občanom jasne vysvetľovala svoje kroky,“ doplnila. Podľa jej záverov EK neposkytla dostatok dôkazov, ktoré by verejnosti odôvodnili naliehavosť predkladaných legislatívnych návrhov. Ombudsmanka preto odporučila, aby únijná exekutíva v budúcnosti postupovala transparentnejšie, dôslednejšie sa opierala o fakty a zabezpečila širšiu mieru zapojenia dotknutých strán.
Odporúčania dôkladne preskúma
EK reagovala, že odporúčania dôkladne preskúma. Trvá však na tom, že predložila dôveryhodné dôkazy o problémoch a potrebných opatreniach a že jej rozhodovanie bolo podporené konzultáciami. Európsky ombudsman rieši podnety týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ. Môže konať na základe sťažností občanov aj z vlastnej iniciatívy. Každoročne predkladá Európskemu parlamentu správu o výsledkoch svojej činnosti. Anjinhová zastáva funkciu od februára tohto roka.