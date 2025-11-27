Štvrtok27. november 2025, meniny má Milan, zajtra Henrieta

Čistá imigrácia v Británii klesla medziročne až o dve tretiny: Prečo je to tak?

LONDÝN - Dlhodobá imigrácia do Británie klesla ku konca júna za predchádzajúcich 12 mesiacov medziročne o dve tretiny. Vyplýva to z oficiálnych údajov zverejnených vo štvrtok. Klesajúci trend sa pripisuje prísnejšej migračnej politike, píše agentúra DPA a Reuters.

Britský štatistický úrad uviedol, že čistá migrácia klesla za toto obdobie zo 649.000 v predchádzajúcich 12 mesiacoch na 204.000. Imigrácia z krajín mimo EÚ za prácou klesla o 61 percent, imigrácia súvisiaca so štúdiom o 25 percent. Napriek poklesu verejnosť stále vníma imigráciu ako hlavný problém krajiny. Podľa údajov think-tanku British Future verejné obavy vyvolávajú predovšetkým azylanti, ktorí prichádzajú malými loďami z Francúzska.

K poklesu došlo po zákaze

„Tí, ktorí si najviac želajú nižšiu imigráciu, si klesajúce čísla uvedomujú najmenej a s najväčšou pravdepodobnosťou sa mylne domnievajú, že čistá migrácia sa zvýšila,“ uviedol think-tank. K poklesu došlo po zákaze pre väčšinu zahraničných študentov priviesť si rodinných príslušníkov, ktorý nadobudol účinnosť v januári minulého roka. V apríli sa zase zvýšila minimálna platová hranica, ktorú musia dosiahnuť kvalifikovaní pracovníci, aby dostali víza, a to na 41.700 libier ročne. Obidva predpisy boli prijaté predchádzajúcou konzervatívnou vládou.

Imigračnú politiku sprísňuje aj súčasná labouristická vláda v snahe znížiť výrazný náskok, ktorý má v prieskumoch strana Reform UK Nigela Faragea. Tento mesiac vláda oznámila ďalšie rozsiahle reformy vrátane časového obmedzenia štatútu utečenca, urýchlenia deportácie osôb prichádzajúcich do Británie nelegálne a zdvojnásobenia lehoty pre niektorých pracovníkov na získanie statusu usadlíka na desať rokov.

