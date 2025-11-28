Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Plamene zachvátili garáž v Žiline: Dvaja zranení skončili s popáleninami v nemocnici

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
TASR

ŽILINA - Pri štvrtkovom (27. 11.) požiari garáže na Bratislavskej ulici v Žiline utrpeli dve osoby popáleniny na viacerých miestach tela. Hasiči im poskytli prvú pomoc a asistovali pri ich prevoze do nemocnice. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„Na miesto zásahu boli vyslaní príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiline, ktorí požiar uhasili vysokotlakovým prúdom za použitia autonómnych dýchacích prístrojov. Následne bol priestor odvetraný a skontrolovaný termokamerou,“ priblížili zásah hasiči s tým, že príčina požiaru je v štádiu zisťovania a škoda na majetku zatiaľ nebola vyčíslená.

