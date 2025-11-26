Streda26. november 2025, meniny má Kornel, zajtra Milan

Tragédia v Los Angeles: Zastrelili mladú talentovanú speváčku! Mala 22 rokov

LOS ANGELES - Nočný útok v štvrti Northridge sa skončil tragicky. Mladá hudobníčka známa pod menom DELAROSA bola zastrelená pri cielenej paľbe na zaparkované auto. Dvaja ďalší ľudia bojujú o život.

Útok prišiel náhle a bez varovania

V skorých ranných hodinách, krátko pred 1.30, sa na Bryant Street v losangeleskom údolí San Fernando odohral brutálny útok. Podľa tamojšej polície sa k zaparkovanému autu priblížili dvaja ozbrojení muži a okamžite začali strieľať na posádku vozidla, píše ktla.

Los Angeles Police Department uviedol, že v aute sedeli traja ľudia – všetci utrpeli zásahy. Jedna z obetí, mladá žena, bola súkromne prevezená do nemocnice, kde svojim zraneniam podľahla. Zvyšní dvaja zranení zostávali v kritickom stave.

Obeťou bola vychádzajúca hviezda latinskej scény

Polícia najskôr pracovala s informáciou, že zomrela dvadsaťročná žena. Až pondelkové vyhlásenie potvrdilo jej meno: 22-ročná Maria De La Rosa. Médiá uvádzajú, že išlo o začínajúcu latinskú speváčku vystupujúcu pod umeleckým menom DELAROSA.

Fanúšikovia ju poznali vďaka piesni „No Me Llames“, ktorú vydala len v auguste. Jej posledný príspevok na Instagrame, nafotený v nahrávacom štúdiu a doplnený vetou „Ocupando cocinando en el Stu… Ya es tiempo“ („Zaneprázdnená tvorbou v štúdiu… Prišiel čas“), naznačoval, že pripravovala nový materiál.

Pod fotografiami sa rýchlo objavili stovky sústrastných odkazov. Medzi nimi aj komentár hudobného producenta Jimm yho Humildeho.

Motív zostáva nejasný

Vyšetrovatelia pracujú s viacerými možnosťami, no zatiaľ nepotvrdili žiadnu konkrétnu verziu. Polícia zatiaľ nezadržala nikoho, kto by mohol byť s útokom spojený. Podľa LAPD zostáva prípad otvorený a vyšetrovanie pokračuje.

