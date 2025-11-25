Utorok25. november 2025, meniny má Katarína, zajtra Kornel

V sídle českej Správy železníc zasahujú kriminalisti: Ide o TOTO

TASR

PRAHA - V pražskom sídle českej Správy železníc a na ďalších miestach od utorka rána zasahujú kriminalisti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podľa informácií servera Odkryto.cz sa akcia týka stavebných zákaziek za stovky miliónov korún, napríklad na obnovu železničného uzla v Pardubiciach alebo výstavbu stanice v Brne, píše správa serverov iDnes a Seznam Zprávy.

„Môžem len uviesť, že náš útvar dnešným dňom vedie úkony trestného konania. Podávanie informácií má vyhradené Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe,“ uviedol pre Odkryto.cz hovorca NCOZ Jaroslav Ibehej. Detektívi sa údajne zaujímali aj o riaditeľa Správy železníc Jiřího Svobodu a o šéfa Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD) Radka Mátla.

Polícia úrad požiadala o niektoré dokumenty

Hovorkyňa Správy železníc Nela Eberl Friebová uviedla, že polícia úrad požiadala o niektoré dokumenty. „Môžem potvrdiť len to, že sa do budovy dostavila polícia s výzvou na vydanie vecí. Poskytujeme všetku súčinnosť,“ uviedla hovorkyňa. Polícia 11. novembra zasahovala aj v pražskom sídle Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD). Zásah sa týkal preverovania verejných zákaziek.

Ďalšie zo Zoznamu