MIMORIADNE Rumunský vzdušný priestor narušili drony: Armáda nasadila stíhačky

BUKUREŠŤ - Rumunské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že vyslalo do vzduchu dve nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon a neskôr dve rumunské F-16 po tom, čo dva drony narušili vzdušný priestor Rumunska v delte Dunaja neďaleko hraníc s Ukrajinou. Informuje správa rumunského ministerstva obrany a agentúry Reuters.
Rezort uviedol, že v utorok ráno okolo 06.28 h nasadil dve nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon z leteckej základne Mihail Kogalniceanu po tom, čo detekovali dva drony smerujúce do rumunského vzdušného priestoru. „Cieľ prekročil národný vzdušný priestor zo smeru od mesta Vylkove (Ukrajina) do oblasti Chilia Veche v župe Tulcea,“ uviedlo ministerstvo. Armáda neskôr nasadila aj dve vlastné stíhacie lietadlá F-16 Fighting Falcon.
Podobný incident sa stal už aj 19. novembra
Nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon sú v Rumunsku nasadené v rámci misie na ochranu vzdušného priestoru. Podobný incident sa stal už aj v stredu 19. novembra. Bukurešť vtedy vyslala rovnako štyri lietadlá po tom, čo dron prilietajúci z Ukrajiny narušil rumunský vzdušný priestor.