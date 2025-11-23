Nedeľa23. november 2025, meniny má Klement, zajtra Emília

MIMORIADNY ONLINE Európske štáty vypracovali protinávrh k mierovému plánu: Brusel odmieta meniť hranice silou

Donald Trmp Zobraziť galériu (2)
Donald Trmp (Zdroj: TASR/AP/Pascal Bastien, SITA/AP Photo/Evan Vucci)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v noci na nedeľu odmietla tvrdenia, že navrhovaný mierový plán pre Ukrajinu vypracovalo Rusko a trvá na tom, že jeho autorom sú Spojené štáty. Viacerí americkí senátori krátko predtým informovali, že podľa ministra zahraničných vecí Marca Rubia návrh nie je oficiálnym stanoviskom USA, ale vymedzuje požiadavky Ruska. Informujú o tom agentúry AFP a AP. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny:

ONLINE

14:40 Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu uviedol, že je „skeptický“ ohľadne otázky, či sa podarí dosiahnuť dohodu na 28-bodovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine do štvrtka 27. novembra. Takúto lehotu totiž Trump stanovil Kyjevu, informuje o tom agentúra AFP.

14:20 Turecká hlava štátu Recep Tayyip Erdogan v nedeľu uviedol, že v pondelok bude telefonicky hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. K schôdzke oboch prezidentov dôjde niekoľko dní po tom, čo sa objavili informácie o kontroverznom návrhu USA na ukončenie vojny na Ukrajine, píše agentúra AFP. „Zajtra budem mať telefonický hovor s pánom Putinom,“ povedal Erdogan na tlačovej konferencii v rámci summitu krajín skupiny G20 v juhoafrickom Johannesburgu. „Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vydláždili cestu k mieru,“ dodal podľa AFP.

14:10 Akýkoľvek dôveryhodný a udržateľný mierový plán by mal predovšetkým zastaviť zabíjanie a ukončiť vojnu, pričom by nemal zasievať semená budúceho konfliktu, vyhlásila v nedeľu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. Hranice Ukrajiny podľa nej nemožno meniť silou, a dôležitý je pre ňu návrat unesených ukrajinských detí.

13:51 Poľský premiér Donald Tusk kritizoval v sobotu predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána za snahu zmraziť pomoc EÚ Ukrajine a podporu rozsiahlych ústupkov Rusku v americkom návrhu na ukončenie vojny, informuje správa agentúry PAP.

13:45 Rusko v nedeľu uviedlo, že obsadilo ďalšie tri dediny na východe Ukrajiny. Vyhlásenie Moskvy prišlo v čase, keď sa americkí, ukrajinskí a európski predstavitelia zišli v Ženeve na rokovaniach o kontroverznom pláne USA o ukončení vojny, informuje správa agentúry AFP.

13:28 Pri ruských útokoch na Ukrajine za posledný deň zahynulo najmenej 6 ľudí a 36 bolo zranených. Ruské sily v noci vypustili na Ukrajinu 98 dronov vrátane približne 60 lietadiel Shahed, informovali ukrajinské vzdušné sily.

13:22 Záchranné operácie po ruskom útoku v ukrajinskom meste Ternopiľ v sobotu po štyroch dňoch ukončili, oznámil v nedeľu prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Útok si podľa neho vyžiadal viac ako 30 obetí vrátane šiestich detí, informuje TASR podľa príspevku ukrajinského prezidenta na sieti X. „V dôsledku tohto ruského zločinu zahynulo 33 ľudí vrátane šesť detí,“ napísal Zelenskyj. Dodal, že nezvestných je naďalej šesť ľudí.

13:15 Ukrajinská delegácia pod vedením šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka v nedeľu v Ženeve rokovala s predstaviteľmi Británie, Francúzska a Nemecka, oznámil Jermak na sociálnej sieti X. Na programe je stretnutie s delegáciou Spojených štátov.

12:40 V americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine sú „závažné nedostatky“, uviedol nórsky premiér Jonas Gahr Store v nedeľu pre agentúru AFP v juhoafrickom Johannesburgu, kde sa koná summit krajín skupiny G20.

12:39 Ukrajina musí urobiť všetko pre posilnenie svojej obrany proti ruským útokom, uviedol v nedeľu na sociálnych sieťach ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Potvrdil, že ukrajinskí zástupcovia budú v nedeľu v Ženeve rokovať s predstaviteľmi Británie, Francúzska, Nemecka a Spojených štátov. Informuje o tom správa agentúry DPA a príspevku Zelenského na sieti X.

11:12 Európske štáty vypracovali protinávrh k mierovému plánu Spojených štátov pre Ukrajinu, uviedli to v nedeľu pre stanicu Sky News zdroje z Európskej únie. Tento protinávrh plánujú predstaviť na nedeľňajšom stretnutí so zástupcami USA a Ukrajiny v Ženeve.

10:45 Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu priletel do Ženevy, kde sa uskutočnia rokovania medzi lídrami Británie, Francúzska a Nemecka so zástupcami USA a Ukrajiny o americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine. Informuje o tom správa agentúry AFP.

08:19 Kanadský premiér Mark Carney a nemecký kancelár Friedrich Merz v sobotu na okraj summitu skupiny G20 v juhoafrickom Johannesburgu diskutovali o vojne na Ukrajinu a situácii v Pásme Gazy. Informuje o tom správa agentúry Reuters a spoločného vyhlásenia týchto lídrov zverejneného v nedeľu na internetovej stránke predsedu vlády Kanady.

06:24 Ukrajinská armáda údajne zaútočila na tepelnú elektráreň Šatura v Moskovskej oblasti v noci z 23. novembra, informovali ruské mediálne kanály Telegram.

06:22 Americkí predstavitelia a kongresmani sú čoraz viac znepokojení októbrovým stretnutím v Miami, na ktorom sa vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner stretli s Kirillom Dmitrijevom, sankcionovaným ruským vyslancom, na ktorého sa vzťahujú sankcie USA. Na schôdzke údajne spoločne vypracovali plán na ukončenie vojny na Ukrajine. Agentúre Reuters to prezradili viaceré zdroje oboznámené s touto záležitosťou.

06:13 Ukrajinský veľvyslanec v Bratislave Myroslav Kastran v sobotu kritizoval vyjadrenia vedúcich predstaviteľov Ministerstva obrany (MO) SR. Výroky vedenia MO zo štvrtka a piatka (20. a 21. novembra) sú podľa Kastrana neprípustné a sú opakovaním ruskej propagandy, manipuláciou faktami, zasahovaním do suverenity Ukrajiny a vedomým zanedbávaním ducha dobrého susedstva. TASR o tom informovalo Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR.

06:10 „Minister Rubio nám dnes popoludní zavolal. Myslím, že nám dal jasne najavo, že sme adresátmi návrhu, ktorý bol doručený jednému z našich zástupcov. Nie je to naše odporúčanie. Nie je to náš mierový plán,“ vysvetlil republikánsky senátor Mike Rounds. Nezávislý člen hornej komory amerického Kongresu Angus King povedal, že „uniknutý 28-bodový plán podľa ministra Rubia nie je pozíciou vlády a je v podstate zoznamom želaní Rusov, ktorý je teraz predkladaný Európanom a Ukrajincom“.

„Je to zjavná nepravda,“ napísal v reakcii na tvrdenia senátorov hovorca ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott na sociálnej sieti X. „Ako minister Rubio a celá administratíva neustále tvrdia, tento plán vypracovali Spojené štáty s prispením Rusov aj Ukrajincov,“ vysvetlil. Novinár portálu Axios Barak Ravid na X upozornil, že tvrdenia senátorov sú v rozpore s oficiálnymi vyhláseniami Bieleho domu aj s konštatovaniami viacerých jeho zdrojov.

USA predstavujú kontroverzný mierový návrh

„Ako Trumpova vláda neustále zdôrazňuje, tento plán vypracovali Spojené štáty s prispením Rusov a Ukrajincov. Tento plán bol vždy nádejný pre začiatok rokovaní a napokon aj pre podpísanie konečnej mierovej dohody raz a navždy,“ uviedol Barakovi vysokopostavený americký predstaviteľ. „Je to plán Spojených štátov. Rubio bol informovaný o každom kroku,“ povedal druhý vysokopostavený zdroj. Americká vláda predložila plán na ukončenie vojny Kyjevu pred niekoľkými dňami. Obsahuje významné ústupky Rusku v kľúčových požiadavkách a prekračuje dlhodobé červené čiary, ktoré si stanovila Ukrajina.

Napríklad od nej vyžaduje, aby Rusku odstúpila celý Donbas a zaviazala sa, že nikdy nevstúpi do NATO. Ukrajinská armáda by tiež mala byť obmedzená na 600.000 vojakov a na ukrajinskom území by sa nemali nachádzať žiadne jednotky NATO. Spojené štáty a ich európskych spojenci majú za to Ukrajine poskytnúť bezpečnostné záruky. Z analýzy britského denníka The Guardian tiež vyplýva, že niektoré pasáže v mierovom návrhu boli pôvodne napísané v ruštine.

Viac o téme: VojnaRuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj,
MIMORIADNY ONLINE Európski lídri odmietajú plán USA pre Ukrajinu! NATO mlčí
Zahraničné
To myslí vážne?! Štátny
To myslí vážne?! Štátny tajomník rezortu obrany vyrazil všetkým dych: Celú Ukrajinu by dal Rusom
Domáce
Donald Trump
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina oznámila, že obdržala americký návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
MIMORIADNY ONLINE USA tlačia na Ukrajinu: Mierový plán s ústupkami územia a zbraní
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Opitý vodič v Malom Krtíši takmer vrazil do autobusovej zastávky
Opitý vodič v Malom Krtíši takmer vrazil do autobusovej zastávky
Správy
V rozprávke Zootropolis 2 zaznie aj hlas Olivera Oswalda
V rozprávke Zootropolis 2 zaznie aj hlas Olivera Oswalda
Prominenti
Dominika Žiaranová v rozprávke Zootropolis 2 prepožičala hlas Judy Hopsovej
Dominika Žiaranová v rozprávke Zootropolis 2 prepožičala hlas Judy Hopsovej
Prominenti

Domáce správy

Šokujúci nález v Nových
Šokujúci nález v Nových Zámkoch: V nákupnom košíku objavili nehybné telo ženy!
Domáce
AKTUÁLNE Dramatický požiar rodinného
AKTUÁLNE Dramatický požiar rodinného domu v Rakúsoch! Hasiči bojujú s plameňmi
Domáce
Platobná morálka Slovákov stúpa:
Platobná morálka Slovákov stúpa: Pibúda však počet ľudí, ktorí majú vážne problémy so splácaním dlhov
Domáce
Veľká rekonštrukcia kruhovej križovatky na Ulici A. Hlinku v Prievidzi: Pribudnú nové chodníky aj bezpečnostné prvky
Veľká rekonštrukcia kruhovej križovatky na Ulici A. Hlinku v Prievidzi: Pribudnú nové chodníky aj bezpečnostné prvky
Prievidza

Zahraničné

MIMORIADNY ONLINE Európske štáty
MIMORIADNY ONLINE Európske štáty vypracovali protinávrh k mierovému plánu: Brusel odmieta meniť hranice silou
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Pápež vyzýva na oslobodenie stoviek rukojemníkov unesených z katolíckej školy
Zahraničné
Rázna zmena predpovede počasia
Rázna zmena predpovede počasia na zimu: Experti vravia, že je to neobvyklé! Radovať sa budú hlavne títo ľudia
Zahraničné
Donald Trmp
Trump žiada väzbu pre demokratov, ktorí mali vyzývať vojakov na odmietnutie rozkazov
Zahraničné

Prominenti

Skúška muzikálu Rómeo a
Večerný rituál herca Tomáša Sitkeya: Keď nestíham, chodím hulákať... to musí byť zaujímavé
Domáci prominenti
Karlos Vémola s manželkou
KRÍZA v manželstve Vémolovcov?! Lela zahmlieva detaily o poslednej dovolenke s Karlosom
Domáci prominenti
Po krádeži ĎALŠÍ incident
Po krádeži ĎALŠÍ incident v Louvri: Influenceri obišli ochranku a... Múzeum zvažuje právne kroky!
Zahraniční prominenti
Jan Kraus
Poníženie v priamom prenose! Kraus sa ostro obul do speváka: Drsný výsmech a útok na jeho súkromie!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Najzákernejší potok na svete:
Najzákernejší potok na svete: Vyzerá nevinne, no ukrýva smrť
dromedar.sk
FOTO MATEMATICKÁ úloha zo školy
MATEMATICKÁ úloha zo školy vyvolala búrlivú diskusiu: Riešenie je PREKVAPIVO JEDNODUCHÉ alebo ani nie?
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Legendárny fyzik varoval pred umelou inteligenciou: TOTO je jeho najstrašnejšie proroctvo! Môže ZNIČIŤ ľudstvo
Zaujímavosti
ZÁHADNÉ záblesky na Mesiaci:
ZÁHADNÉ záblesky na Mesiaci: Astronóm zachytil úkaz, ktorý NIK nedokáže vysvetliť! Môže nás to OHROZIŤ?
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Pozrite, čo urobila
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk

Ekonomika

Hľadáte lacnú lyžovačku? Slovensko v TOP 10 nenájdete: Všetky priečky obsadila prekvapivá krajina! (prehľad cien v Európe)
Hľadáte lacnú lyžovačku? Slovensko v TOP 10 nenájdete: Všetky priečky obsadila prekvapivá krajina! (prehľad cien v Európe)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Pozor na turistickú pascu: V týchto 20 mestách sa taxíkom vyhnite oblúkom, účet vás šokuje!
Pozor na turistickú pascu: V týchto 20 mestách sa taxíkom vyhnite oblúkom, účet vás šokuje!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!

Varenie a recepty

Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Výber receptov
Tradičná svieženka: Recept na vianočný dezert s čokoládou
Tradičná svieženka: Recept na vianočný dezert s čokoládou
Koláče a torty

Šport

Max Verstappen naďalej živí nádej na piaty titul: Norrisa a Piastriho diskvalifikovali!
Max Verstappen naďalej živí nádej na piaty titul: Norrisa a Piastriho diskvalifikovali!
Formula 1
Shiffrinová potvrdila rolu top favoritky aj v druhom kole: Druhá skončila Albánka len o sekundu
Shiffrinová potvrdila rolu top favoritky aj v druhom kole: Druhá skončila Albánka len o sekundu
Lyžovanie
VIDEO Toronto nemalo šancu: Slafkovský bodom pomohol ukončiť sériu prehier proti rivalovi
VIDEO Toronto nemalo šancu: Slafkovský bodom pomohol ukončiť sériu prehier proti rivalovi
NHL
Košický fanklub vytiahol transparent a opustil štadión, podľa Mikoviča vyhral šťastnejší tím
Košický fanklub vytiahol transparent a opustil štadión, podľa Mikoviča vyhral šťastnejší tím
Niké liga

Auto-moto

V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Motivácia a inšpirácia
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Motivácia a produktivita
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Strata práce
10 trikov, ako si pred sviatkami usporiadať domácnosť a užiť si pokojné Vianoce bez stresu
10 trikov, ako si pred sviatkami usporiadať domácnosť a užiť si pokojné Vianoce bez stresu
Rady, tipy a triky

Technológie

Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Armádne technológie
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Veda a výskum
Čierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktom
Čierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktom
Veda a výskum
Rusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočie
Rusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočie
Armádne technológie

Bývanie

Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026

Pre kutilov

Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Grace Kelly: Princezná, ktorá obetovala Hollywood pre skutočnú lásku
Zahraničné celebrity
Grace Kelly: Princezná, ktorá obetovala Hollywood pre skutočnú lásku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNY ONLINE Európske štáty
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Európske štáty vypracovali protinávrh k mierovému plánu: Brusel odmieta meniť hranice silou
Šokujúci nález v Nových
Domáce
Šokujúci nález v Nových Zámkoch: V nákupnom košíku objavili nehybné telo ženy!
Rázna zmena predpovede počasia
Zahraničné
Rázna zmena predpovede počasia na zimu: Experti vravia, že je to neobvyklé! Radovať sa budú hlavne títo ľudia
AKTUÁLNE Dramatický požiar rodinného
Domáce
AKTUÁLNE Dramatický požiar rodinného domu v Rakúsoch! Hasiči bojujú s plameňmi

Ďalšie zo Zoznamu