MIMORIADNY ONLINE: Spojené štáty bránia svoj mierový plán: Rusko hlási útok na tepelnú elektráreň

WASHINGTON - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v noci na nedeľu odmietla tvrdenia, že navrhovaný mierový plán pre Ukrajinu vypracovalo Rusko a trvá na tom, že jeho autorom sú Spojené štáty. Viacerí americkí senátori krátko predtým informovali, že podľa ministra zahraničných vecí Marca Rubia návrh nie je oficiálnym stanoviskom USA, ale vymedzuje požiadavky Ruska. Informujú o tom agentúry AFP a AP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
08:19 Kanadský premiér Mark Carney a nemecký kancelár Friedrich Merz v sobotu na okraj summitu skupiny G20 v juhoafrickom Johannesburgu diskutovali o vojne na Ukrajinu a situácii v Pásme Gazy. Informuje o tom správa agentúry Reuters a spoločného vyhlásenia týchto lídrov zverejneného v nedeľu na internetovej stránke predsedu vlády Kanady.
06:24 Ukrajinská armáda údajne zaútočila na tepelnú elektráreň Šatura v Moskovskej oblasti v noci z 23. novembra, informovali ruské mediálne kanály Telegram.
06:22 Americkí predstavitelia a kongresmani sú čoraz viac znepokojení októbrovým stretnutím v Miami, na ktorom sa vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner stretli s Kirillom Dmitrijevom, sankcionovaným ruským vyslancom, na ktorého sa vzťahujú sankcie USA. Na schôdzke údajne spoločne vypracovali plán na ukončenie vojny na Ukrajine. Agentúre Reuters to prezradili viaceré zdroje oboznámené s touto záležitosťou.
06:13 Ukrajinský veľvyslanec v Bratislave Myroslav Kastran v sobotu kritizoval vyjadrenia vedúcich predstaviteľov Ministerstva obrany (MO) SR. Výroky vedenia MO zo štvrtka a piatka (20. a 21. novembra) sú podľa Kastrana neprípustné a sú opakovaním ruskej propagandy, manipuláciou faktami, zasahovaním do suverenity Ukrajiny a vedomým zanedbávaním ducha dobrého susedstva. TASR o tom informovalo Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR.
06:10 „Minister Rubio nám dnes popoludní zavolal. Myslím, že nám dal jasne najavo, že sme adresátmi návrhu, ktorý bol doručený jednému z našich zástupcov. Nie je to naše odporúčanie. Nie je to náš mierový plán,“ vysvetlil republikánsky senátor Mike Rounds. Nezávislý člen hornej komory amerického Kongresu Angus King povedal, že „uniknutý 28-bodový plán podľa ministra Rubia nie je pozíciou vlády a je v podstate zoznamom želaní Rusov, ktorý je teraz predkladaný Európanom a Ukrajincom“.
„Je to zjavná nepravda,“ napísal v reakcii na tvrdenia senátorov hovorca ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott na sociálnej sieti X. „Ako minister Rubio a celá administratíva neustále tvrdia, tento plán vypracovali Spojené štáty s prispením Rusov aj Ukrajincov,“ vysvetlil. Novinár portálu Axios Barak Ravid na X upozornil, že tvrdenia senátorov sú v rozpore s oficiálnymi vyhláseniami Bieleho domu aj s konštatovaniami viacerých jeho zdrojov.
USA predstavujú kontroverzný mierový návrh
„Ako Trumpova vláda neustále zdôrazňuje, tento plán vypracovali Spojené štáty s prispením Rusov a Ukrajincov. Tento plán bol vždy nádejný pre začiatok rokovaní a napokon aj pre podpísanie konečnej mierovej dohody raz a navždy,“ uviedol Barakovi vysokopostavený americký predstaviteľ. „Je to plán Spojených štátov. Rubio bol informovaný o každom kroku,“ povedal druhý vysokopostavený zdroj. Americká vláda predložila plán na ukončenie vojny Kyjevu pred niekoľkými dňami. Obsahuje významné ústupky Rusku v kľúčových požiadavkách a prekračuje dlhodobé červené čiary, ktoré si stanovila Ukrajina.
Napríklad od nej vyžaduje, aby Rusku odstúpila celý Donbas a zaviazala sa, že nikdy nevstúpi do NATO. Ukrajinská armáda by tiež mala byť obmedzená na 600.000 vojakov a na ukrajinskom území by sa nemali nachádzať žiadne jednotky NATO. Spojené štáty a ich európskych spojenci majú za to Ukrajine poskytnúť bezpečnostné záruky. Z analýzy britského denníka The Guardian tiež vyplýva, že niektoré pasáže v mierovom návrhu boli pôvodne napísané v ruštine.