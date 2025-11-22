Bývalá Trumpova stúpenkyňa Greeneová oznámila rezignáciu na post kongresmanky

WASHINGTON - Republikánska členka Snemovne reprezentantov Marjorie Taylor Greeneová v piatok oznámila svoju rezignáciu na post v Kongrese. Stalo sa tak týždeň po tom, ako prezident Donald Trump stiahol podporu pre túto svoju bývalú vernú stúpenkyňu. Informujú o tom agentúry AP a AFP.
Greeneová sa cíti odstrčená vo Washingtone
Vo videu zverejnenom na internete 51-ročná republikánska kongresmanka zo štátu Georgia, zvolená v roku 2020, uviedla, že „ňou vždy vo Washingtone D.C. pohŕdali a nikdy nezapadla“.
Greeneová povedala, že nechce, aby jej podporovatelia a rodina znášali „zraňujúce a nenávistné primárky proti mne zo strany prezidenta, za ktorého sme všetci bojovali, len aby som vyhrala voľby, zatiaľ čo republikáni pravdepodobne prehrajú midterms“, voľby do Kongresu v polovici funkčného obdobia prezidenta. „Odstúpim z funkcie a môj posledný deň bude 5. január 2026,“ uviedla.
Bola hlasnou podporovateľkou Trumpa
Greeneová bola v minulosti hlasnou podporovateľkou Trumpa a v marci počas jeho prejavu v Kongrese si nasadila šiltovku s nápisom „Trump mal vo všetkom pravdu“.
Odvtedy sa však obaja politici vo viacerých otázkach rozišli. Greeneová kritizovala Trumpove rozhodnutie zaútočiť v lete na Irán a kriticky sa stavala aj k vojenskému ťaženiu Izraela v Pásme Gazy, ktoré nazvala genocídou. Nesúhlasila ani s Trumpovými krokmi v zdravotníctve a upozorňovala na rastúce životné náklady. Kritizovala ho i za spôsob, akým sa postavil ku kauze spisov zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteinta.
Prezident ju označil za bláznivú a zradkyňu
Americký prezident v polovici novembra oznámil, že ju už viac nebude podporovať. Na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že „bláznivá“ Greeneová sa neustále sťažuje napriek tomu, že jeho vláda dosiahla významné úspechy. Kongresmanku tiež obvinil, že zradila celú Republikánsku stranu a pridala sa k ľavici. Bývalá kľúčová politická spojenkyňa Trumpa následne vyhlásila, že sa stala terčom vlny vyhrážok.
„To, že som sa postavila za americké ženy, ktoré boli vo veku 14 rokov znásilňované a zneužívané bohatými a mocnými mužmi, by nemalo viesť k tomu, že ma prezident Spojených štátov, za ktorého som bojovala, nazve zradkyňou a vyhráža sa mi,“ povedala Greeneová.