Európska komisia chce zvýšiť doplnkové dôchodky: Chce zabezpečiť primeraný dôchodkový príjem

BRUSEL - Európska komisia (EK) vo štvrtok prijala balík opatrení, ktoré majú pomôcť občanom zabezpečiť si primeraný príjem na dôchodku zlepšením prístupu k lepším a účinnejším doplnkovým dôchodkom. Cieľom je doplniť - nie nahradiť - verejné dôchodky, ktoré sú základom dôchodkových systémov vo všetkých členských štátoch EÚ, informuje spravodajca.
Legislatívny balík je súčasťou stratégie EK pre úniu úspor a investícií (SIU), ktorej cieľom je vytvoriť viac príležitostí pre domácnosti na budovanie ich bohatstva prostredníctvom kapitálových trhov a podporiť hospodársky rast a konkurencieschopnosť EÚ. Vzhľadom na demografické zmeny a dynamiku trhu práce v EÚ môžu doplnkové dôchodky - zamestnanecké aj osobné dôchodkové systémy - pomôcť občanom dosiahnuť diverzifikovanejší dôchodkový príjem. Tým sa zvýši ich finančná istota a stabilita pri odchode do dôchodku.
Silnejšie a efektívnejšie doplnkové dôchodkové systémy
Môžu dopĺňať dávky verejných dôchodkov, ktoré v mnohých prípadoch nebudú postačovať na udržanie primeranej životnej úrovne, najmä medzi zraniteľnými osobami a ženami. Rozdiel v dôchodkoch žien a mužov v súčasnosti dosahuje 24,5 %. Podľa EK silnejšie a efektívnejšie doplnkové dôchodkové systémy môžu prispieť k hospodárskemu rastu a ku konkurencieschopnosti Európy mobilizáciou dlhodobých úspor pre produktívne investície. Cieľom navrhovaných opatrení je posilniť dopyt po doplnkových dôchodkoch, ako aj ich ponuku pri plnom rešpektovaní právomoci členských štátov organizovať a navrhovať svoje vnútroštátne dôchodkové systémy, ako aj autonómiu sociálnych partnerov, ak sú zodpovední za vytváranie a riadenie dôchodkových systémov.
Komisia odporúča, aby členské štáty zaistili automatické začleňovanie pracovníkov do doplnkových dôchodkov s plnou slobodou jednotlivcov rozhodnúť sa pre neúčasť. Ďalej by mali rozvíjať komplexné systémy sledovania dôchodkov s cieľom poskytnúť občanom jasný prehľad o ich dôchodkových právach a predpokladaných dávkach vo všetkých dôchodkových systémoch. Mali by byť kompatibilné s európskou službou sledovania a podporovať cezhraničnú mobilitu. Národné vlády by mali vypracovať vnútroštátne prehľady o dôchodkoch, aby tvorcovia politík z členských štátov mali lepší prehľad o pokrytí, udržateľnosti a primeranosti svojho viacpilierového dôchodkového systému. Vnútroštátne prehľady by sa premietli do prehľadu o dôchodkoch na úrovni EÚ. Návrhy EK na zmenu smernice o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ II) a nariadenia o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) budú teraz musieť prerokovať a schváliť Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty).