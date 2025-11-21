Večná otázka vyriešená: Čo je zdravšie maslo alebo rastlinný tuk? Vedci v tom majú jasno

BERLÍN - Diskusia o tom, či je zdravšia maslová klasika alebo moderná rastlinná náhrada, sa opakuje desaťročia. Podľa odborníkov však odpoveď závisí od toho, kto sa pýta – a čo presne konzumuje.
Večná dilema pri raňajkách: maslo či margarín?
Mnohí nedajú dopustiť na jemnú chuť masla, iní zas preferujú rastlinný pôvod a ľahkú roztierateľnosť margarínu. Ako pripomína Focus Online, rozdiely medzi nimi sú zaujímavé, no pri pohľade na kalórie veľký rozdiel neexistuje: lyžica masla (10 g) má asi 75 kcal, margarín približne 72 kcal.
Z čoho sa vlastne tieto tuky skladajú?
Maslo je čistý prírodný produkt z kravského mlieka, bez povolených umelých prísad okrem beta-karoténu. Obsahuje aj cholesterol – podľa Silke Lorenz-Gürtler približne 240 mg na 100 g, teda podobne ako jedno vajce.
Margarín je naopak priemyselne vyrábaný mix tekutých a tuhých rastlinných tukov. Používa sa napríklad stužené slnečnicové oleje či prirodzene tvrdé tuky ako palmojadrový alebo kokosový. Práve preto sa jeho zloženie môže výrazne meniť a s tým aj zdravotný dopad.
Reputácia tukov sa mení: nasýtené tuky už nie sú nepriateľ
„Žiadna iná živina nemá takú zlú povesť ako tuky,“ hovorí výživový lekár Burkhard Jahn. Roky sa verilo, že prispievajú k vysokému tlaku, infarktom, cukrovke či obezite. Dnes však výskum rozlišuje – a nasýtené mastné kyseliny boli podľa Jahna „očistené“.
To je dobrá správa pre milovníkov masla: približne dve tretiny jeho zloženia tvoria práve nasýtené tuky. Margarín ich má väčšinou menej, no vždy záleží od konkrétneho výrobku.
Nebezpečné omega-6 tuky a transmastné kyseliny
Jahn upozorňuje na dve skupiny tukov, ktoré považuje za rizikové najmä v starších druhoch margarínov: omega-6 tuky a stužené tuky (transmastné kyseliny). Podľa neho v tele podporujú zápalové procesy a môžu zvyšovať tlak.
Transmastné kyseliny vznikajú pri zahrievaní rastlinných olejov na extrémne vysoké teploty. „Štruktúra tuku sa doslova deformuje,“ varuje Jahn. Pripomína, že telo prirodzené tuky zvládne, no transmastné kyseliny sú spájané s množstvom chronických ochorení.
Maslo alebo margarín? Záleží od kvality – a od toho, kto sa pýta
Hoci doktor Jahn osobne používa skôr margarín ako maslo, má podmienku: musí ísť o kvalitné bio výrobky. Odporúča vyberať produkty založené na repkovom alebo kokosovom oleji, prípadne s pridaným mrkvovým džúsom či mandľovým maslom.
Zároveň varuje, že omega-6 mastné kyseliny sa v zložení často skrývajú za označením „slnečnicový olej“. Preto je podľa neho pre bežného spotrebiteľa často jednoduchšie siahať po masle než hľadať dobrý margarín.
„Z praktických dôvodov je v obchode najistejšou voľbou maslo,“ hovorí Jahn. Ak chce niekto podporiť etickú živočíšnu výrobu, odporúča maslo z voľného výbehu kráv.
Pre ľudí, ktorí volia margarín z etických dôvodov, platí Jahnove odporúčanie: čítať etikety a najlepšie kupovať v biopredajniach.
Tuky a zdravie: špeciálne odporúčania pre ľudí s poruchami metabolizmu
Silke Lorenz-Gürtler upozorňuje, že pri poruchách metabolizmu tukov treba byť obozretnejší. Maslo podľa nej nemá ideálne zloženie a niektoré margaríny môžu kvôli použitým olejom tiež predstavovať riziko. Napríklad kokosový tuk môže zvyšovať pravdepodobnosť stukovatenia pečene.
Jej záver je jednoduchý:
- Dieťaťu maslo na chlieb pokojne povolí.
- Dospelému s poruchou metabolizmu tukov by odporučila skôr margarín zo slnečnicového oleja.
Chuť verzus cena: víťaz je jasný
Ak príde na chuť, maslo podľa odborníkov vyhráva takmer vždy. Margarín naopak víťazí v jedinej disciplíne – v cene.