TEST Vyskúšali sme pravý slovenský med od tohto výrobcu: Potešila nás aj jedna novinka

Lipový med (Zdroj: Medáreň.sk)
BRATISLAVA - Stále viac ľudí si uvedomuje význam kvalitných potravín a pôvodu surovín. Výnimkou nie je ani med. Vyskúšali sme tri produkty od slovenského výrobcu. Pozrite si naše hodnotenie.

Rodinná včelia farma, kde sa včelárstvo odovzdáva z generácie na generáciu a kde sa med vyrába tak, ako kedysi – s láskou, trpezlivosťou a bez kompromisov. Medáreň.sk ponúka príbeh poctivej práce najvyššej kvality. Včelie produkty pochádzajú z najčistejších prírodných oblastí lesov a lúk regiónu Požitavie - Širočina.

Lipový med ako klenot slovenských lúk

Medáreň má vo svojej ponuke tradičný lipový med, ktorý už na prvý pohľad zaujme svojou priezračnou svetložltou farbou. Po otvorení pohára na vás ihneď dýchne aróma lipového kvetu a príjemná chuť sa rozplýva na jazyku. Každá lyžička tohto medu vám dá pocit, že aj jednoduché veci môžu mať výnimočnú hodnotu, ak sú robené s láskou.

Lipový med patrí celkovo medzi tie najlepšie, ale vôňa, chuť a farba nie sú to jediné, v čom vyniká. Je známy aj tým, že vám môže pomôcť pri nachladnutí, kašli, zápaloch horných dýchacích ciest, prieduškovej astme, angíne či pri zápaloch v krku, nosných dutín a priedušiek. Vďaka protizápalovým účinkom je obľúbeným pomocníkom počas zimy.

HODNOTENIE: Má vysokú enzymatickú aktivitu a mnohí si ho doprajú aj počas roka – ako sladidlo do čaju, jogurtu či na pečivo. Lipový med od Medáreň.sk dostáva najvyššiu známku kvality. Potešilo nás, že je z neho doslova cítiť prírodu a žiadne umelé sladidlá. Jednoducho, stávka na istotu a vynikajúci med od pravého včelára.

Lipový med
Lipový med  (Zdroj: Topky.sk)

Med s peľom, propolisom a materskou kašičkou - kráľovská kombinácia v jednom

Už naši predkovia vedeli, že med, peľ, propolis a materská kašička v sebe ukrývajú priaznivé účinky pre zdravie. Medáreň všetky tieto zložky spojila do jedného unikátneho produktu a vytvorila to najlepšie zo sveta včiel. Včelí peľ podporuje vitalitu a energiu, propolis pôsobí antibakteriálne a protizápalovo, materská kašička je zdrojom cenných vitamínov a aminokyselín. To všetko vplýva na prirodzenú regeneráciu tela a zároveň na posilnenie imunity. 

Má inú konzistenciu ako klasický med a vyznačuje sa špecifickou chuťou, na ktorú možno nie ste zvyknutí. Po otvorení pohára zistíte, že med doslova ešte stále "pracuje" - prípadnej sedimentácie (usadzovanie pevných častíc na dno kvapaliny) a fermentácie sa nezľaknite. Sú dôkazom, že med je plný bioaktívnych látok, nebol tepelne filtrovaný ani upravovaný a zachováva si všetky prospešné látky. 

HODNOTENIE: Kombinácia, ktorú by ste mali čo najskôr vyskúšať. Med s peľom, propolisom a materskou kašičkou nás milo prekvapil, a to sme ešte len postupne objavovali jeho účinky. Nemôžeme ho označiť inak ako kráľovský dar priamo z úľa. Výrobca odporúča jednu čajovú lyžičku každé ráno, ideálne na lačný žalúdok. 

Med s peľom, propolisom a materskou kašičkou
Med s peľom, propolisom a materskou kašičkou  (Zdroj: Topky.sk)

Propolisová tinktúra s aróniou - novinka plná prírodnej sily

Možno vám starí rodičia občas pri určitých nepríjemnostiach povedali, aby ste použili propolis. Práve propolisová tinktúra s aróniou od slovenskej značky Medáreň môže priaznivo vplývať na viaceré zdravotné problémy. Nikto vám nič nezaručí, ale táto prírodná bomba obsahuje rôzne vitamíny, minerály, enzýmy, bioflavanoidy či esenciálne aminokyseliny. 

A aké pozitívne účinky môže podľa výrobcu mať? Stimulácia imunitného systému, dezinfekčné vlastnosti, protivírusové a antibakteriálne vlastnosti, regulácia krvného tlaku, pomoc pri sennej nádche, ochoreniach žalúdka, ochoreniach kože či pri dentálnych ochoreniach ako afty. Vplývať môže aj na kvalitný spánok, nervový systém, liečbu hemeroidov, hojenie rán alebo liečbu popálenín.

HODNOTENIE: Propolisová tinktúra s aróniou rozhodne stojí za vyskúšanie. Neobsahuje žiadne zbytočné prísady a konzervanty, iba etylalkohol, čistý propolis a aróniu. Vďaka tomu si zachováva vysoký podiel účinných látok. Možno pomôže aj vám. Zákazníci oceňujú najmä pozitívny vplyv na celkovú odolnosť organizmu.

Propolisová tinktúra s aróniou
Propolisová tinktúra s aróniou  (Zdroj: Topky.sk)

Vyskúšajte širokú ponuku Medárne

Rodinná včelia farma Medáreň Kozický získala za svoje produkty viaceré prestížne ocenenia aj od odborných porotcov. My sme skúsili tri produkty a za našu redakciu môžeme potvrdiť, že ide o špičkové výrobky najvyššej kvality. Potvrdia to aj najnáročnejší zákazníci a hlavne tí, ktorí majú radi prírodné produkty.

VIAC O PRODUKTOCH OD MEDÁREŇ.SK

Med s peľom, propolisom a materskou kašičkou, lipový med a propolisová tinktúra s aróniou
Med s peľom, propolisom a materskou kašičkou, lipový med a propolisová tinktúra s aróniou  (Zdroj: Topky.sk)

Advertoriál pripravený v spolupráci s Medáreň.sk

