Izraelský úder na utečenecký tábor na juhu Libanonu zabil 11 ľudí, uviedol Bejrút

BEJRÚT/TEL AVIV - Izraelský vzdušný úder na utečenecký tábor pri pobrežnom meste Sajdá (Sidon) na juhu Libanonu dnes zabil 11 ľudí, oznámilo podľa agentúry Reuters libanonské ministerstvo zdravotníctva. Izraelská armáda uviedla, že terčom úderu boli príslušníci palestínskeho teroristického hnutia Hamas, ktorí mali v husto zaľudnenom tábore Ajn Hilva svoje výcvikové stredisko.
Libanonská štátna agentúra NNA napísala, že auto zaparkované pri mešite v utečeneckom tábore Ajn Hilva na predmestí Sajdá zasiahol dron. Hamas sa k útoku bezprostredne nevyjadril.
Hamas plánuje útoky z Libanonu
Izraelská armáda oznámila, že príslušníci Hamasu v tábore využívali "vojenský komplex" na plánovanie a vykonávanie teroristických útokov proti jej vojakom a proti Izraelu. "Armáda bojuje proti usadzovaniu Hamasu v Libanone a v boji proti teroristom Hamasu bude pokračovať, nech už pôsobí kdekoľvek," dodala vo vyhlásení.
Údery na Hamas v Libanone sú zriedkavé
Údery proti Hamasu, s ktorým Izrael v októbri uzavrel prímerie vo vojne v Pásme Gazy, na území Libanonu sú pomerne zriedkavé. V júli bol pri útoku v Tripolise zabitý významný veliteľ Hamasu, iný veliteľ hnutia zahynul pri údere v máji rovnako v Sajdá, pripomenul server The Times of Israel (ToI).
Medzi Izraelom a Libanonom už takmer rok platí prímerie, napriek tomu však izraelská armáda podniká opakovane útoky na ciele v susednom štáte, tie majú však väčšinou spojitosť s tamojším militantným hnutím Hizballáh. Iránom podporované šiitské hnutie sa podľa Izraela snaží obnoviť svoju vojenskú prítomnosť na juhu Libanonu, čo by bolo v rozpore s podmienkami dohody o prímerí, ktoré začali platiť vlani 27. novembra.