Sloboda bez zodpovednosti nedáva zmysel, potrebný je aj rešpekt k druhým, uviedol český prezident

PRAHA - Ľudia dnes podľa českého prezidenta Petra Pavla často nahrádzajú slobodu slova slobodou urážať, prekrúcať či klamať bez akejkoľvek zodpovednosti. Sloboda bez zodpovednosti však podľa neho nedáva zmysel a predstavuje anarchiu. Spoločnosť by si mala ujasniť, že sloboda znamená aj rešpekt a zodpovednosť k druhým. Povedal to po tom, ako pri Pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej ulici v Prahe položil kvety a zapálil sviečku.
Odlišné predstavy o slobode
„Mnoho ľudí má úplne odlišné predstavy o tom, čo sloboda a demokracia je. Na druhej strane, všetci máme právo osláviť to po svojom, nech už si pod tým predstavujeme čokoľvek,“ povedal Pavel.
Podotkol, že slová, ktoré spievala Marta Kubišová v piesni Modlitba pre Martu, aby zloba, závisť a zášť pominuli, sa podľa neho zatiaľ nenaplnili. „To je disciplína, v ktorej sa nám, bohužiaľ, darí stále dobre, aj keď pre to máme minimum dôvodov. Síce máme mnoho problémov, ale rozhodne nie sme krajinou, ktorá by na tom bola tak zle, aby sme tu museli živiť zlobu, závisť a zášť,“ zdôraznil. Politici by podľa neho mali ísť príkladom. „Ja sa o to snažím a žiadnu zlobu, závisť ani zášť nešírim,“ dodal.
Slovenské rozhodnutia treba rešpektovať
Český prezident reagoval aj na to, že na Slovensku dnešný deň už nie je tiež dňom pracovného pokoja. „Je to rozhodnutie niektorých slovenských politikov, nezostáva nám iné, len ho rešpektovať. My sa k tomu môžeme postaviť po svojom a ja som tomu rád,“ uviedol.
Reakcie davu pri pamätníku
Niekoľko ľudí na Pavla pri pamätníku kričalo, ozývali sa heslá v ruštine, označenie „Pávek“ alebo sa ho pýtali, čo robil v novembri 1989. Potom mu však oveľa väčší dav začal tlieskať a skandoval „Ďakujeme!“ či „Nech žije Pavel“.
Česko a Slovensko si v pondelok pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva. Pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie sa na mnohých miestach v ČR konajú oslavy. V hlavnom meste je to napríklad akcia Korzo Národní či Koncert pre budúcnosť na Václavskom námestí, ktoré sú súčasťou celorepublikového Festivalu slobody. Hlavnou témou tohtoročného programu Korzo Národní na bývalej Národnej triede je "Máme si čo povedať".