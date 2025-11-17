Pondelok17. november 2025, meniny má Klaudia, zajtra Eugen

Sloboda bez zodpovednosti nedáva zmysel, potrebný je aj rešpekt k druhým, uviedol český prezident

Český prezident Petr Pavel.
Český prezident Petr Pavel. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PRAHA - Ľudia dnes podľa českého prezidenta Petra Pavla často nahrádzajú slobodu slova slobodou urážať, prekrúcať či klamať bez akejkoľvek zodpovednosti. Sloboda bez zodpovednosti však podľa neho nedáva zmysel a predstavuje anarchiu. Spoločnosť by si mala ujasniť, že sloboda znamená aj rešpekt a zodpovednosť k druhým. Povedal to po tom, ako pri Pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej ulici v Prahe položil kvety a zapálil sviečku.

Odlišné predstavy o slobode

„Mnoho ľudí má úplne odlišné predstavy o tom, čo sloboda a demokracia je. Na druhej strane, všetci máme právo osláviť to po svojom, nech už si pod tým predstavujeme čokoľvek,“ povedal Pavel.

Podotkol, že slová, ktoré spievala Marta Kubišová v piesni Modlitba pre Martu, aby zloba, závisť a zášť pominuli, sa podľa neho zatiaľ nenaplnili. „To je disciplína, v ktorej sa nám, bohužiaľ, darí stále dobre, aj keď pre to máme minimum dôvodov. Síce máme mnoho problémov, ale rozhodne nie sme krajinou, ktorá by na tom bola tak zle, aby sme tu museli živiť zlobu, závisť a zášť,“ zdôraznil. Politici by podľa neho mali ísť príkladom. „Ja sa o to snažím a žiadnu zlobu, závisť ani zášť nešírim,“ dodal.

Slovenské rozhodnutia treba rešpektovať

Český prezident reagoval aj na to, že na Slovensku dnešný deň už nie je tiež dňom pracovného pokoja. „Je to rozhodnutie niektorých slovenských politikov, nezostáva nám iné, len ho rešpektovať. My sa k tomu môžeme postaviť po svojom a ja som tomu rád,“ uviedol.

Reakcie davu pri pamätníku

Niekoľko ľudí na Pavla pri pamätníku kričalo, ozývali sa heslá v ruštine, označenie „Pávek“ alebo sa ho pýtali, čo robil v novembri 1989. Potom mu však oveľa väčší dav začal tlieskať a skandoval „Ďakujeme!“ či „Nech žije Pavel“.

Česko a Slovensko si v pondelok pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva. Pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie sa na mnohých miestach v ČR konajú oslavy. V hlavnom meste je to napríklad akcia Korzo Národní či Koncert pre budúcnosť na Václavskom námestí, ktoré sú súčasťou celorepublikového Festivalu slobody. Hlavnou témou tohtoročného programu Korzo Národní na bývalej Národnej triede je "Máme si čo povedať".

Viac o téme: VýročieOslavyČRNežná revolúciaPetr Pavel
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Emeritný pražský arcibiskup kardinál
V pražskej Katedrále sv. Víta sa koná posledná rozlúčka s kardinálom Dukom: Prišli aj slovenskí ministri
Zahraničné
Ilustračné foto
Generálny štrajk 17. novembra podľa Hrabka nebude: Bolo to len politikárčenie
Domáce
Andrej Babiš
Budúca česká opozícia chce mimoriadnu schôdzu! Ide o Babišov konflikt záujmov
Zahraničné
Petr Pavel
Česká koalícia nemieni upraviť programové vyhlásenie podľa požiadaviek Pavla
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Juraj Bača pri téme DANÍ krúti hlavou: Je zvláštna doba, rušia sa plesy, šetria aj firmy! Obavy o prácu?
Juraj Bača pri téme DANÍ krúti hlavou: Je zvláštna doba, rušia sa plesy, šetria aj firmy! Obavy o prácu?
Prominenti
Prečo nás stoja daňové úniky miliardy? Šéf daniarov odhaľuje vinníkov aj plán, ako zmeniť vyšetrovanie od základov!
Prečo nás stoja daňové úniky miliardy? Šéf daniarov odhaľuje vinníkov aj plán, ako zmeniť vyšetrovanie od základov!
Správy
Petra Dubayová a Jakub Jablonský budú tráviť Vianoce prvýkrát ako rodina: Herečka prezradila, čo jej vie urobiť radosť
Petra Dubayová a Jakub Jablonský budú tráviť Vianoce prvýkrát ako rodina: Herečka prezradila, čo jej vie urobiť radosť
Feminity TV

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Horí bytový dom:
MIMORIADNE Horí bytový dom: Hlásia viacero zranených, pripravený je aj evakuačný autobus
Domáce
FOTO PRIESKUM, ktorý nepoteší nikoho:
PRIESKUM, ktorý nepoteší nikoho: Koaličný líder zažíva pokles, opozícia by už nevládla ani s Matovičom!
Domáce
FOTO Vážna dopravná nehoda v
Vážna dopravná nehoda v Dvorch nad Žitavou: FOTO Z auta zostala len kopa šrotu! Vodič nafúkal vyše 3 promile
Domáce
Zlaté Moravce: Vianočné akcie v múzeu – koledy, tvorivé dielne aj rozprávanie o zvykoch
Zlaté Moravce: Vianočné akcie v múzeu – koledy, tvorivé dielne aj rozprávanie o zvykoch
Nitra

Zahraničné

Donald Tusk na mieste
AKTUÁLNE Poľsko je na nohách! Výbuch poškodil železnicu: Tusk hovorí o sabotáži
Zahraničné
Český prezident Petr Pavel.
Sloboda bez zodpovednosti nedáva zmysel, potrebný je aj rešpekt k druhým, uviedol český prezident
Zahraničné
Ilustračné foto
V prípade úmrtia matky a dvoch detí v Istanbule zadržali ďalšie osoby
Zahraničné
Ilustračné foto
Japonsko vyslalo stíhačky k Taiwanu po tom, čo sa tam objavil zrejme čínsky dron
Zahraničné

Prominenti

Juraj Bača
Juraj Bača pri téme DANÍ krúti hlavou: Je zvláštna doba, rušia sa plesy, šetria aj firmy! Obavy o prácu?
Domáci prominenti
James Pickens Jr.
Hviezde známeho seriálu diagnostikovali RAKOVINU: Smutná zhoda náhod... V počine s ňou bojuje TIEŽ!
Zahraniční prominenti
David Beckham so svojím
Prešľap mladého Beckhama: Fúha, toto sa slávnemu otcovi páčiť nebude!
Zahraniční prominenti
Ladižinský naložil Mellovej EX:
Ladižinský naložil Mellovej EX: V normálnej krajine by bola STÍHANÁ... Tu dostáva priestor v TV!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Laurence Watkins
Muž z Nového Zélandu má meno dlhšie ako ROMÁN: Viac než dve tisícky slov! Skúsite si ho vysloviť nahlas?
Zaujímavosti
Šperk, ktorý prežil Waterloo:
Šperk, ktorý prežil Waterloo: Brošňa francúzskeho cisára vydražená za milióny! FOTO POZRITE na tú nádheru
Zaujímavosti
FOTO Austrálski hasiči to opäť
Austrálski hasiči to opäť rozpálili: FOTO HORÚCI kalendár plný polonahých mužov a roztomilých zvierat pre dobrú vec!
Zaujímavosti
Tieto potraviny zaraďte do
Tieto potraviny zaraďte do jedálnička: Môžu pomôcť predísť hlbokej žilovej trombóze
vysetrenie.sk

Dobré správy

Riešite hypotéku, transakčnú daň
Riešite hypotéku, transakčnú daň alebo potrebujete požičať? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Úspešná rodinná značka zaujala
Úspešná rodinná značka zaujala aj v známej relácii: Slováci teraz môžu využiť špeciálnu zľavu
plnielanu.sk
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk

Ekonomika

Tri kolá konsolidácie a stále málo? Zamestnávatelia majú pre vládu jasný odkaz!
Tri kolá konsolidácie a stále málo? Zamestnávatelia majú pre vládu jasný odkaz!
Nové pravidlá pre záchranky: Vo viacerých častiach Slovenska sa chystajú zmeny!
Nové pravidlá pre záchranky: Vo viacerých častiach Slovenska sa chystajú zmeny!
Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)
Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!

Šport

Haaland režíroval ďalšiu demoláciu Talianska a poslal Nórsko na MS, Ukrajina zvládla kľúčový boj
Haaland režíroval ďalšiu demoláciu Talianska a poslal Nórsko na MS, Ukrajina zvládla kľúčový boj
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
V Arsenale nepotrebný, v Porte oporou: Bývalý hráč Žiliny a Podbrezovej prežíva najlepšie obdobie kariéry
V Arsenale nepotrebný, v Porte oporou: Bývalý hráč Žiliny a Podbrezovej prežíva najlepšie obdobie kariéry
Ostatné
Ďalšia šokujúca prehra so Slovenskom? Nagelsmann o hrozbe baráže pre štvornásobných majstrov sveta
Ďalšia šokujúca prehra so Slovenskom? Nagelsmann o hrozbe baráže pre štvornásobných majstrov sveta
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Lobotkov šéf už má plné zuby pánov v sakách: De Laurentiis sa ostro pustil do FIFA a UEFA
Lobotkov šéf už má plné zuby pánov v sakách: De Laurentiis sa ostro pustil do FIFA a UEFA
Serie A

Auto-moto

PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
Klasické testy
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky

Kariéra a motivácia

10 dôvodov, prečo sa oplatí prísť na Kariéra EXPO 2025
10 dôvodov, prečo sa oplatí prísť na Kariéra EXPO 2025
KarieraInfo.sk
Ste v práci autentickí a sami sebou? Podľa psychológa si koledujete o problém!
Ste v práci autentickí a sami sebou? Podľa psychológa si koledujete o problém!
Pracovné prostredie
4-dňový pracovný týždeň nestačí: Spoločnosti testujú najnovší model 9/80. O čo presne ide?
4-dňový pracovný týždeň nestačí: Spoločnosti testujú najnovší model 9/80. O čo presne ide?
Aktuality
Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
30 top receptov na vyprážané rezne
30 top receptov na vyprážané rezne
Dokonalé vanilkové rožky? Stačí dodržať tieto 3 pravidlá
Dokonalé vanilkové rožky? Stačí dodržať tieto 3 pravidlá
Rady a tipy
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Koláče a torty

Technológie

AI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou nevery
AI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou nevery
Správy
Tvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívalo
Tvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívalo
Správy
Je pravda, že rýchle nabíjanie smartfónu degraduje batériu telefónu rýchlejšie? Tento experiment ti povie všetko, čo potrebuješ
Je pravda, že rýchle nabíjanie smartfónu degraduje batériu telefónu rýchlejšie? Tento experiment ti povie všetko, čo potrebuješ
Technológie
Hackli populárneho výrobcu elektroniky medzi Slovákmi. Únik citlivých údajov potvrdili až po dňoch mlčania
Hackli populárneho výrobcu elektroniky medzi Slovákmi. Únik citlivých údajov potvrdili až po dňoch mlčania
Bezpečnosť

Bývanie

Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si ňom tradičné bývanie
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si ňom tradičné bývanie
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime

Pre kutilov

Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Recepty
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Údržba a opravy
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Večerné maškrtenie: Aké kombinácie potravín „nezabijú“ metabolizmus a čo jesť, aby ste nepriberali
Chudnutie a diéty
Večerné maškrtenie: Aké kombinácie potravín „nezabijú“ metabolizmus a čo jesť, aby ste nepriberali
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Horí bytový dom:
Domáce
MIMORIADNE Horí bytový dom: Hlásia viacero zranených, pripravený je aj evakuačný autobus
PRIESKUM, ktorý nepoteší nikoho:
Domáce
PRIESKUM, ktorý nepoteší nikoho: Koaličný líder zažíva pokles, opozícia by už nevládla ani s Matovičom!
Donald Tusk na mieste
Zahraničné
AKTUÁLNE Poľsko je na nohách! Výbuch poškodil železnicu: Tusk hovorí o sabotáži
Vážna dopravná nehoda v
Domáce
Vážna dopravná nehoda v Dvorch nad Žitavou: FOTO Z auta zostala len kopa šrotu! Vodič nafúkal vyše 3 promile

Ďalšie zo Zoznamu