Generálny štrajk 17. novembra podľa Hrabka nebude: Bolo to len politikárčenie

BRATISLAVA - Generálny štrajk na Slovensku 17. novembra nebude, táto téma bola iba politickou rétorikou. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.
Generálny štrajk by podľa neho v tomto čase nedokázala na Slovensku organizovať žiadna politická strana. „Ak by to nazvali inak ako generálny štrajk, napríklad generálny protest alebo národný protest, dokázali by z toho vyťažiť viac,“ poznamenal. „Bolo to iba politikárčenie z ich strany. Myslím si, že už sami vedia, že to nie je možné,“ dodal na margo jesennej iniciatívy SaS.
17. november patrí všetkým, pripomína
Pripomenul, že 17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu je sviatkom, ktorý patrí všetkým občanom a každý si ho pripomenie vlastným spôsobom. „Dúfam, že sa nezabudne na to, že ide aj o deň študentov,“ poznamenal Hrabko.
Poslanci Národnej rady (NR) SR za Smer-SD pravdepodobne podporia prelomenie veta prezidenta Petra Pellegriniho pri novele zákona o hazardných hrách. Predpokladá to premiér Robert Fico (Smer-SD). Myslí si však, že bude problém prelomiť veto. Ak ho parlament neprelomí, nespôsobí to podľa neho turbulencie v koalícii, pretože to nie je „životne dôležitý zákon“. Uviedol to 8. novembra v relácii STVR Sobotné dialógy.
Nový zákon by mal jasnejšie definovať kompetencie
Hrabko reaguje, že v takom prípade nebolo potrebné rokovať o tomto zákone v skrátenom legislatívnom konaní. „V podstate ide o odkaz premiéra poslancom, že to môže skončiť tak, že zákon schválený nebude,“ konštatoval. „Pán minister Huliak môže okamžite navrhnúť ďalší zákon, ktorý už bude jasnejšie definovať, čo môžu a čo nemôžu samosprávy,“ dodal Hrabko. Ak by totiž nebol schválený návrh zákona, znovu by ho bolo možné predložiť až o pol roka. V tomto prípade však návrh schválený bol, ale prezident ho vetoval.
Odvolanie vedenia ZSSK po nešťastí
Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) odvolal vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a vedením firmy dočasne poveril Ivanu Piňosovú. Informovalo o tom Ministerstvo dopravy SR. Ráž tak reagoval na nedeľňajšie (9. 11.) železničné nešťastie pri Pezinku, kde sa po zrážke dvoch vlakov zranili desiatky ľudí. „Bol to správny krok, keďže to bol už druhý prípad v krátkom čase,“ konštatoval Hrabko. Dodal, že minister v tomto prípade reagoval na požiadavku premiéra.
Ak predseda českého hnutia ANO Andrej Babiš jasne ukáže, že chce svoj konflikt záujmov vyriešiť v súlade so zákonmi, je prezident Petr Pavel pripravený bezodkladne ho vymenovať za predsedu vlády. Po ich stredajšej (12. 11.) schôdzke na Pražskom hrade to uviedla Pavlova kancelária.
Hrabko reaguje, že ak by bol Andrej Babiš vymenovaný za predsedu vlády, má 30 dní na to, aby vyriešil svoj konflikt záujmov. To, že ho český prezident žiada, aby o spôsobe riešenia informoval vopred, je podľa Hrabka už nad rámec ústavy. „Prezident má horšie karty ako Andrej Babiš. Ani prezident nemôže ísť proti voličom, bude musieť niekedy premiéra vymenovať,“ odpovedal na otázku, či môže česká hlava štátu odkladať vymenovanie novej vlády ľubovoľne dlho.