Popularita premiérky Takaičiovej zostáva vysoká, vyplýva z prieskumov

Japonská premiérka Sanae Takaičiová.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová. (Zdroj: TASR/AP/Eugene Hoshiko, Pool)
TOKIO - Japonská premiérka Sanae Takaičiová si medzi občanmi aj naďalej udržuje vysokú obľúbenosť, vyplýva z pondelok zverejnených prieskumov verejnej mienky. Informuje o tom agentúra AFP.

Vláda premiérky Takaičiovej má vysokú podporu

V prieskume denníka Asahi získala vláda premiérky podporu 69 percent respondentov, zatiaľ čo 17 percent opýtaných ju nepodporilo. Ďalší prieskum agentúry Kyodo News zaznamenal podobný trend s 69,9-percentnou podporou japonského kabinetu, zatiaľ čo 16,5 percent respondentov vládu novej premiérky neschvaľovalo.

Takaičiová, predsedníčka Liberálnodemokratickej strany (LDP), prevzala moc 21. októbra a stala sa vôbec prvou ženou vo funkcii premiéra v krajine. Na poste nahradila Šigera Išibu, ktorý z funkcie odstúpil po neúspechu LDP v parlamentných voľbách.

Agentúra AFP konštatuje, že nová líderka zažila po zvolení intenzívny začiatok vládnutia. Zahŕňal napríklad návštevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Japonsku a dva regionálne summity – jeden v Malajzii a druhý v Južnej Kórei –, počas ktorých sa zúčastnila na rokovaniach s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Vyjadrenia o Taiwane vyvolali spor s Čínou

Jej komentáre o Taiwane v parlamente 7. novembra vyvolali diplomatický spor s Čínou, ktorá ostrov považuje za súčasť svojho územia. Takaičiová vtedy naznačila, že ozbrojené útoky Pekingu na Taiwan by mohli podnietiť Japonsko k vojenskej podpore ostrova. Čína si minulý piatok predvolala japonského veľvyslanca a vyjadrila „vážny nesúhlas“ v súvislosti s premiérkinými vyjadreniami. Peking požadoval stiahnutie týchto komentárov a odporučil svojim občanom, aby necestovali do Japonska.

Takaičiovej vláda v súčasnosti pracuje na stimulačnom balíku na podporu ekonomiky v hodnote viac ako 17 biliónov jenov (približne 94 miliárd eur), ktorý by podľa dostupných informácií mohol byť finalizovaný tento týždeň.

Večerné maškrtenie: Aké kombinácie potravín „nezabijú“ metabolizmus a čo jesť, aby ste nepriberali
Chudnutie a diéty
Večerné maškrtenie: Aké kombinácie potravín „nezabijú“ metabolizmus a čo jesť, aby ste nepriberali
